La classifica aggiornata del FantaSanremo: i punti ai cantanti dopo la seconda serata Continuano ad aggiornarsi i punti del FantaSanremo dopo le esibizioni degli altri 14 big in gara. Ecco la classifica aggiornata, con bonus e malus, dopo la seconda serata di mercoledì 8 febbraio.

A cura di Elisabetta Murina

Parallelamente al Festival di Sanremo 2023, continua anche la sfida social del FantaSanremo. Nella serata dell'8 febbraio si sono esibiti gli altri 14 Big in gara, creando così una prima classifica generale, con nuovi punti bonus e malus ai vari artisti. Dall'agguerritissimo LDA che vuole far vincere le squadre che l'hanno scelto come capitano, a Colapesce e Dimartino spalmati letteralmente sul palco, fino all'ormai comune batti cinque a Giani Morandi e gli immancabili outfit glitterati. Ecco la classifica di tutti gli artisti, con i relativi punti, aggiornata alla seconda serata: