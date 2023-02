Fantasanremo 2023 della seconda serata: LDA agguerrito e i Modà con malus cappello, tutti i punti Con il secondo blocco di esibizioni, al termine della seconda serata di mercoledì 8 febbraio, i giocatori avranno una visione completa dei punteggi e della classifica di questo Fantasanremo 2023. C’è chi è agguerritissimo LDA colleziona punti preziosi persino già prima della serata, ma il batti cinque a Morandi resta il bonus più amato. Will inizia bene con il look total white.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Di nuovo occhi puntati alla classica del Fantasantemo 2023. Dopo il successo della prima serata, mercoledì 8 febbraio la tensione è ancor più alle stelle per i bonus e i malus che collezioneranno i nuovi 14 artisti in gara. Al termine della serata tutti i giocatori avranno una visione complessiva degli artisti in gara sui quali hanno puntato. C’è chi è agguerritissimo e colleziona punti preziosi persino già prima della serata. Il batti cinque a Morandi, però, resta il bonus più amato per ora.

LDA non ha intenzione di retrocedere sul Fantasanremo

LDA, tra i Big in gara, ha messo nero su bianco sin da subito la sua volontà di sbancare al Fantasanremo. Ecco perché, già prima di esibirsi in gara, ha collezionato un ricco bottino +75 punti per lui che a poche ore dalla diretta ha twittato, ha lasciato un caffè sospeso per i Cugini di campagna e ha indossato il braccialetto azzurro del Fantasanremo.

La serata inizia bene con Will che conquista a tavolino +10 punti come primo artista ad esibirsi, +10 punti per il look total white e +5 punti per il batti cinque a Morandi. Il batti cinque vale +5 punti anche ai Modà, pur avendo perso -5 punti per il malus cappello. Sethu è a +10 punti per essere stato presentato da Francesca Fagnani ed altri +10 punti, poi ancora a +10 punti per aver ringraziato il pubblico e +10 infine per il ringraziamento all'orchestra.