Fantasanremo 2023 della prima serata: dal batti cinque di Ariete alla scapezzolata, tutti i punti Occhi puntati alla classifica punti del Fantasanremo 2023. C’è chi guadagna bonus battendo il cinque a Morandi, chi ringrazia il pubblico in prima persona, chi opta per la scapezzolata e chi semplicemente cerca di scongiurare i malus per garantire la vittoria agli spettatori.

A cura di Giulia Turco

(La Presse)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Parallelamente al Festival va in scena il Fantasanremo 2023, il gioco social che coinvolge il pubblico per il secondo anno di fila. Occhi puntati sugli artisti in gara che collezionano punti non solo in base al loro posizionamento in classifica, ma anche nel corso della serata con una serie di azioni ben precise. C'è chi guadagna bonus battendo il cinque a Morandi, chi ringrazia il pubblico in prima persona, chi opta per la scapezzolata e chi semplicemente cerca di scongiurare i malus per garantire la vittoria agli spettatori.

Dalla scapezzolata di gIANMARIA ai batti cinque a Morandi

Si parte con Anna Oxa che guadagna + 10 punti come prima artista ad essersi esibita in gara. Si prosegue poi con il batti cinque a Gianni Morandi, piuttosto gettonato in questa edizione. Lo guadagna gIANMARIA portando a casa i suoi primi + 10 punti. È il secondo artista ad esibirsi che, in grande stile, regala anche una scapezzolata al pubblico. Vale altri + 10 punti. Segue Mr. Rain presentato da Chiara Ferragni con un bonus di +5 punti e un altro di +10 punti per aver portato in scena un gruppo di piccoli ballerini. Stesso discorso per Marco Mengoni, favorito per la vittoria finale, che è fermo a +5 punti per essere stato presentato dalla co conduttrice, così come Ultimo.

Ariete senza cappello per scongiurare il malus

È il turno di Ariete che si esibisce senza il suo consueto cappello in testa. La scelta le garantisce di evitare il malus di – 5 punti. Ne guadagna invece + 10 per essere stata annunciata da un ospite, nel suo caso Elena Sofia Ricci. Guadagna altri +10 punti per il batti cinque a Gianni Morandi, mentre non vale il raddoppio per quello ad Amadeus, che non totalizza alcun punto. Discorso a parte per Piero Pelù, ospite della serata, che ironizza sul Fantasanremo sottraendo la borsetta ad un membro del pubblico. Non totalizza punti. Buono invece il gesto dei Coma Cose, che regalano un bacio sulla guancia a Chiara Ferragni che vale +5 punti e uno ben più romantico, tra di loro e sulle labbra che vale +10.