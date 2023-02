Sethu, chi è il big di Sanremo 2023 che arriva da Sanremo Giovani Pseudonimo di Marco de Lauri, Sethu è uno dei cantanti in gara tra i big a Sanremo 2023 con il brano Cause Perse. Arriva da Sanremo Giovani, ha 24 anni e si fa produrre dal fratello gemello Jiz.

Muove i primi passi nella scena punk/rap ligure prima di espandersi verso nuovi orizzonti musicali, fino ad arrivare al posizionamento tra i primi 6 di Sanremo Giovani e alla conseguente partecipazione come big a Sanremo 2023 con la canzone "Cause perse". Marco De Lauri, in arte Sethu, nasce a Savona nel 1997, trova nella musica un modo per evadere dalla realtà provinciale savonese. Il mood malinconico e crudo vissuto dai ragazzi di provincia si riflette spesso nei suoi testi e nell'estetica. Racconta le ansie e le incertezze della sua generazione, lasciando emergere rabbia, tristezza ed euforia che si mescolano e si alternano, passando da momenti intimi e introspettivi a passaggi frenetici e caotici creando un ‘mood schizofrenico' e convergendo in uno stile fluido e pieno di contaminazioni. Il suo idolo è Kanye West, si definisce un inguaribile doomer e amante degli anime, degli scheletri e del colore nero.

Perché Sethu? In un'intervista il cantante ha spiegato di aver scelto questo nome per omaggiare un album dei Nile che adora e che si chiama At the Gate of Sethu. Il suo primo progetto è stato pubblicato nel 2018 ed era un Ep intitolato "Spero ti renda triste?". L'Ep nasce quando Sethu si trasferisce a Milano con il suo gemello Jiz, produttore dei suoi brani con cui condivide la passione per la musica. Un anno dopo pubblica due singoli che diventano virali. Si tratta Butterfly Knife e Hotspot ft Lil Sadape usciti nel 2019. Il secondo è stato inserito anche tra i CBCR dell'anno nel magazine Rockit. Un anno dopo escono tre singoli: Blacklist, Calmo e Pioverà per sempre, inseriti in diverse playlist editoriali di Spotify. Nel 2020 e nel 2021 collabora con diversi artisti che influenzano la sua musica e consentono una progressiva definizione del suo lato melodico. Firma con Carosello Records nel 2022 e publica il nuovo singolo Giro di notte, diventando così artista del mese su Mtv Italia. Pochi follower sul suo profilo Instagram rispetto ai big, solo 8.338. Su Spotify invece supera i 40mila ascoltatori mensili, mentre oltre 99mila sono le visualizzazioni raggiunte su YouTube dal video del suo singolo Blacklist, oltre 176 mila raggiunte dal video di Qualcosa è andato storto feat Iside e più di 88mila per il singolo Pioverà per sempre? Gli ultimi due brani Sottoterra e Giro di notte hanno in pochi mesi superato le 20mila visualizzazioni.

Sbarcato tra i big dopo essere stato tra i sei favoriti di Sanremo Giovani dove ha portato il suo singolo Sottoterra prodotto da suo fratello gemello Jiz. Il brano è un’atipica dichiarazione d’amore in cui l'artista espone la sua dipendenza nei confronti di un'amore che percepisce come una boccata d'aria in un mondo che lo fa sentire sottoterra. In un comunicato ha dichiarato che "gli piace scrivere utilizzando immagini forti" che richiamino al suo immaginario dark e che creino contrasto. Lo ha fatto in Sottoterra e probabilmente lo farà anche con Cause Perse, il brano che porterà sul palco dell'Ariston in occasione del 73esimo festival della canzone italiana.