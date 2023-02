Chi sono i Bnkr44 a Sanremo 2023 con Sethu: i nomi dei membri del gruppo musicale I Bnkr44 sono un collettivo musicale toscano formato da Fares, Erin, Caph, JxN, Faster, Piccolo, Ghera. Si esibiranno con Sethu a Sanremo 2023 durante la serata delle cover che si terrà il 10 febbraio. Insieme canteranno “Charlie fa surf” dei Baustelle.

A cura di Cristina Somma

(@Instagram) Bnkr44

I Bnkr44 partecipano con Sethu a Sanremo 2023 dove, come ospiti nella serata dei duetti che si tiene il 10 febbraio, cantano "Charlie fa surf dei Baustelle". Il gruppo è un collettivo musicale nato nel 2019 a Villanova, in Toscana, tra Empoli e Firenze ed è composto da 7 persone: Fares, Erin, Caph, JxN, Faster, Piccolo, Ghera. I membri sono tutti cantanti e produttori giovanissimi, nati tra il 2000 e il 2001. Il loro primo disco pubblicato con un'etichetta discografica è 44.deluxe, uscito proprio nel 2019, che raccoglie tutte le canzoni che avevano pubblicato fino a quel momento su SoundCloud.

Chi sono i membri dei Bnkr44 e qual è il significato del loro nome

I membri del collettivo Bnkr44 sono sette, ma si alternano sulle tracce e hanno ruoli diversi e ben definiti all'interno del gruppo. Fares e Faster scrivono e cantano, Erin invece produce, registra, canta e scrive. Poi c'è Caph che scrive, canta e suona la chitarra e JxN che produce. Infine c'è Piccolo che scrive, canta e disegna e Ghera che funge da manager, ma da loro è definito come un babysitter.

Il nome è emblematico e rappresentativo perché rappresenta il loro quartier generale: il Bunker, ovvero una sorta di cantina sotterranea diventata negli anni un piccolo centro sociale e un punto di riferimento per tanti ragazzi della zona in cui sono cresciuti. Il 44 invece rimanda al 4 aprile, il giorno in cui è nato lo studio e il primo progetto musicale.

I progetti dei Bnkr44 e le collaborazioni più recenti

Il primo album dei Bnkr44 è uscito nel 2019 dopo un contratto con l'etichetta discografica Bomba Dischi. Si tratta di "44.DELUXE", una release che comprende tutti i brani del collettivo pubblicati fino a quel momento su SoundCloud. Due anni dopo arriva il secondo progetto "Farsi male a noi va bene", nella versione 2.0 pubblicata l'estate scorsa vengono inserite anche le collaborazioni con Ariete nel brano "Tutte le sere" e con Tredici Pietro nel singolo "Giorni Vuoti". Il collettivo nell'ultimo anno ha collaborato anche con Ghali, Rkomu, Tedua, Madame, Gaia, Elisa, Sick Luke e The Night Skinny.