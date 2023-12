Clara vince Sanremo Giovani, Santi Francesi e BNKR44 con lei a Sanremo 2024 È Clara a vincere Sanremo Giovani 2023. Gli altri due artisti che entrano nel cast di Sanremo 2024 sono i Santi Francesi e BNKR44. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

109 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sanremo Giovani si chiude con i nomi dei tre artisti che si aggiungo al cast dei concorrenti del Festival di Sanremo 2024. A vincere questa edizione di Sanremo Giovani è Clara, che andrà a Sanremo 2024 insieme ai Santi Francesi e ai BNKR44. A loro l'onore di salire sul palco dell'Ariston dal 6 al 10 febbraio per giocarsi la possibilità di farsi conoscere dal pubblico ed essere la sorpresa della prossima edizione di Sanremo. All'Ariston Clara canterà Diamanti Grezzi, i Santi Francesi canteranno L'Amore in bocca, i BNKR44 saliranno sul palco con Governo punk.

Clara è un volto già noto della musica italiana, essendosi fatta conoscere nei mesi scorsi con i primi successi e un seguito importante, rafforzato anche dalla sua partecipazione alla serie Tv Mare Fuori. Per i Santi Francesi, invece, la fama è arrivata grazie al percorso a X Factor, che hanno vinto nell'edizione 2022. Per quel che riguarda i BNKR44, il gruppo ha già calcato il palco dell'Ariston lo scorso anno, quando erano stati ospiti nella serata del venerdì.

I cantanti in gara a Sanremo Giovani

A decretare i tre nomi è stata la serata di Sanremo Giovani, in onda su Rai1 il 19 dicembre, con la conduzione di Amadeus. In tutto 12 i concorrenti che si sono esibiti per conquistarsi un posto al prossimo Festival di Sanremo. Questi i 12 giovani artisti che si sono esibiti:

Bnkr44 – Effetti specialiClara – Boulevard

Dipinto – Criminali

Fellow – Alieno

Grenbaud – Mama

Jacopo Sol – Cose che non sai

Lor3n – Fiore d’inverno

Nausica – Favole

Omini – Mare forza 9oi

Santi francesi – Occhi tristi

Tancredi – Perle

Vale LP – Stronza

Le canzoni in gara a Sanremo 2024

Nella stessa sera in cui sono venuti fuori i nomi dei 3 vincitori di Sanremo Giovani, tutti i cantanti in gara sono stati chiamati ad annunciare i titoli dellecanzoni in gara a Sanremo. Questi gli interpreti e i rispettivi titoli delle canzoni in gara:

Fiorella Mannoia – Mariposa

Geolier – I p' me, tu p' te

Dargen D'Amico – Onda alta

Emma – Apnea

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Angelina Mango – La noia

La Sad – Autodistruttivo

Diodato – Ti muovi

Il Tre – Fragili

Renga e Nek – Pazzo di te

Sangiovanni – Finiscimi

Alfa – Vai

Il Volo – Capolavoro

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Gazzelle – Tutto qui

Negramaro – Ricominciamo tutto

Irama – Tu no

Rose Villain – Click boom

Mahmood – Tuta gold

Loredana Bertè – Pazza

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Big Mama – La rabbia non ti basta

Ghali – Casa Mia

Annalisa – Sinceramente

Mr. Rain – Due altalene

Maninni – Spettacolare

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita