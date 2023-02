Il testo e il significato di Stupido, la canzone di Will a Sanremo 2023 Will, selezionato tra gli emergenti a Sanremo Giovani, partecipa tra i big di Sanremo 2023 con la canzone “Stupido”. Ecco il testo e il significato del brano.

Will gareggia tra i big di Sanremo 2023 con la canzone "Stupido". Si è classificato tra i primi sei a Sanremo Giovani dove si è esibito con il brano "Le cose più importanti", conquistando così un posto tra i big alla 73sima edizione del festival della canzone italiana. Will è il nome d'arte di William Busetti, un cantautore di 21 anni appassionato di musica e influenzato dal british pop, perché nasce da madre inglese, e dal cantautorato italiano. Il giovane artista ha 21 anni e ha riscosso molto successo sul web, in particolare modo su TikTok. Ha partecipato anche a X-Factor, ma sul piccolo schermo non è riuscito a sfondare. Due anni fa il singolo "Estate" è diventato virale su TikTok con milioni di visualizzazioni. All'Ariston porta una canzone che parla d'amore, scritta in collaborazione con Simone Cremonini e Andrea Pugliese e prodotta da Tom e Zef. Ecco il testo e il significato del brano "Stupido" di Will, in gara a Sanremo 2023.

Il testo di Stupido

La nostra storia non è andata come pensi tu

Ti mentirei se ti dicessi non ti penso più

Io in verità mi sono perso

Per me sei il mare aperto

E l’odio è una corrente che ci tira giù

Ti chiedo scusa se poi annego in una lacrima

Ma non riesco a voltare pagina

Parole parole non bastano, siamo occasioni che passano,

Siamo dolori che canterò, so che se torni non basterò

Siamo ferite che ballano, io non sopporto chi parla no,

Siamo dolori che canterò e so che se torni non basterò

Ma a volte io mi sento stupido

Volevo tutto il pianeta stringerlo in una mano

Volevo fare il poeta, ora l’essere umano

E divento pure un po’ banale

Come dirti che se non ci sei non so che fare

E poi ti chiamo subito

Ma dubito che tu voglia rispondermi

Ora che non sei più parte di me

Ora mi chiedo che cosa farai da grande

Ormai ti vedo andare sempre più distante da me

E so che forse tu lo trovi divertente, ma non mi è rimasto niente,

Se non qualche ricordo di noi

Il tempo può andare all’indietro se vuoi

Anche se

Parole parole non bastano, siamo occasioni che passano,

Siamo dolori che canterò, so che se torni non basterò

Siamo ferite che ballano, io non sopporto chi parla no,

Siamo dolori che canterò e so che se torni non basterò

Ma a volte io mi sento stupido

Volevo tutto il pianeta stringerlo in una mano

Volevo fare il poeta, ora l’essere umano

E divento pure un po’ banale

Come dirti che se non ci sei non so che fare

E poi ti chiamo subito

Ma dubito che tu voglia rispondermi

Ora che non sei più parte di me

E a volte io mi sento stupido, ma ruberò le lacrime che ti porta via il vento

Lo sai come mi sento, perché so che mi senti, nel pieno della notte

Mi tremerà la voce, darò la colpa al freddo

E non tornerò

E divento pure un po’ banale

Come dirti che se non ci sei non so che fare

E poi ti chiamo subito

Ma dubito che tu voglia rispondermi

Ora che non sei più parte di me

Il significato di Stupido

Will porta sul palco di Sanremo 2023 il brano "Stupido". L'artista porta l'amore al teatro Ariston, ma con un concetto diverso da quello convenzionale. La canzone parla delle emozioni che ci rendono impacciati davanti alla persona che ci piace. "Stupido – ha spiegato Will in un'intervista a Fanpage – è un pezzo che avevo chiuso nel cassetto, senza immaginare quando l’avrei potuto tirare fuori. Quando abbiamo pensato all’opportunità di partecipare al Festival di Sanremo, ho pensato subito a quanto fosse il brano giusto. La canzone parla d’amore in un modo adulto rispetto al mio solito: parla di tutte le volte che ci sentiamo stupidi davanti alla persona che amiamo. Ma anche di tutte le cose stupide che facciamo per andare oltre le parole, per testimoniare il nostro amore".