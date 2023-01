Will a Sanremo 2023: “Stupido racconta come ci sentiamo davanti alle persone che amiamo” Dopo il successo a Sanremo Giovani, Will si presenterà al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Stupido”. Qui l’intervista a Will.

A cura di Vincenzo Nasto

Will, foto Comunicato Stampa Sanremo 2023

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo il lungo cammino percorso con Sanremo Giovani, accompagnato dal brano "Le cose più importanti", Will, nome d'arte di William Busetti, si presenta da esordiente al Festival di Sanremo 2023 con il singolo "Stupido". Scritta in collaborazione con Simone Cremonini ed Andrea Pugliese e prodotta da Tom e Zef, "Stupido" è il tentativo di Will di scalare la classifica del Festival, dopo i successi degli scorsi anni, dal platino di "Estate" all'uscita dell'Ep "Chi sono veramente" lo scorso anno. Qui l'intervista a Will.

Come stai? Ti senti emozionato per questa avventura?

Manca poco, sono super emozionato ma fortunatamente ho tante cose da fare, quindi tutto lo stress lo riesco a spalmare durante le giornate. Sicuramente sono molto carico e non vedo l’ora che arrivi il Festival.

Che esperienza è stata il tuo percorso a Sanremo Giovani?

Sanremo Giovani è stato fondamentale, anche perché è stato un mini-Sanremo. Vivi quelle dinamiche televisive, vivi anche la città: senza quello sarei stato un po’ troppo esposto alla novità di ciò che vivremo tutti in quei giorni. L’ho vissuta con un bel po’ di tensione, ma anche questo è servito: non oso immaginare quanta ce ne sarà su quel palco il prossimo 7 febbraio.

Che cosa racconta "Stupido" e a chi è dedicato?

Stupido è un pezzo che avevo chiuso nel cassetto, senza immaginare quando l’avrei potuto tirare fuori. Quando abbiamo pensato all’opportunità di partecipare al Festival di Sanremo, ho pensato subito a quanto fosse il brano giusto. La canzone parla d’amore in un modo adulto rispetto al mio solito: parla di tutte le volte che ci sentiamo stupidi davanti alla persona che amiamo. Ma anche di tutte le cose stupide che facciamo per andare oltre le parole, per testimoniare il nostro amore.

Cover "Stupido" Will, foto Comunicato Stampa Sanremo 2023

Se potessi far salire un'altra persona su quel palco ad ammirarti mentre canti, chi sarebbe?

Mio fratello, che porterò con me a Sanremo: mi tiene sempre legato alle tradizioni di casa, super umili. Nelle occasioni in cui c’è da imparare molto, lui mi aiuta ad affrontarle. Magari salirà anche lui sul palco, farà un’invasione, così da fare più punti al FantaSanremo.

A proposito, che cosa ne pensi?

Il FantaSanremo per me è una cosa bellissima, è un bel modo di mantenere la parte giocosa e divertente della musica e degli artisti, in un contesto molto serio come il Festival di Sanremo. Ovviamente parteciperò, anche nell’interesse della mia squadra.

Cosa ti aspetti dal Festival e che emozioni pensi di provare?

Io sto immaginando cosa potrà accadere su quel palco, ma so già che sarà molto difficile e lontano dalla mia idea: quindi sarà anche bello viverselo un attimo, senza pensare a piani e strategie. Quando canti bene e credi di aver fatto tutto ciò che era in tuo potere, il resto sono le emozioni che devi viverti.