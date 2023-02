Chi è Will, cantante in gara a Sanremo 2023: da X-Factor al successo di Estate su TikTok William Busetti, in arte Will, era già comparso a X Factor 2020, ma a dargli maggiore visibilità, oltre ai social, è stata la partecipazione a Sanremo Giovani dove si è classificato tra i primi sei ed è riuscito ad ottenere il pass per accedere tra i big a Sanremo 2023 con la canzone Stupido.

A cura di Vincenzo Nasto

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In tre anni Will, nome d'arte di William Busetti, ha cambiato radicalmente la sua vita. Dal sogno di diventare un calciatore alla passione per la musica, che lo ha portato in pochi mesi a diventare un artista in tendenza su Youtube e firmare un contratto discografico con la Universal. Il primo passo che gli ha consentito di cambiare vita è stato quello verso X Factor 2020 dove si è esibito per la prima volta cantando il suo singolo più famoso dal titolo Estate, diventato subito virale su TikTok. Oggi sale sul palco dell'Ariston gareggiando tra i big di Sanremo 2023 con la canzone Stupido, dopo essersi classificato tra i primi sei a Sanremo Giovani con il brano Le cose più importanti.

Chi è William Busetti: da Rosso al successo di Estate

Trevigiano di nascita, a 24 anni è già uno degli artisti più seguiti sui social. La sua carriera comincia quattro anni fa quando decide di cominciare a pubblicare le sue canzoni su YouTube, tentando un azzardo con un salto nel vuoto che, per il momento, è stato premiato. Ufficialmente tutto parte da "Rosso", il suo primo singolo, in grado di dare già una direzione del percorso che il cantante vuole intraprendere. Anche rifacendosi alla più classica sonorità pop italiana, Will sperimenta, come altri in passato, una rappata che tende a dare ritmo e musicalità alla propria melodia, un leitmotiv che ritroveremo anche successivamente nei suoi brani.

Il successo di "Rosso", poi di "Prima sera", porta Will a sperimentare sempre di più nuovi effetti per le proprie melodie: il passo successivo sembra arrivare in "Fiori del deserto", che pubblica dopo l'eliminazione da X Factor 2020, un brano in cui sembra emergere la sua anima da cantautore. L'ultimo passo, quello decisivo, è la pubblicazione del video ufficiale di "Estate", il singolo presentato a X Factor. Un brano subito arrivato in tendenza su Youtube e TikTok, una vera e propria confessione strappalacrime. Oggi Will sul suo profilo Instagram conta oltre 37mila follower e condivide con i suoi seguaci tutte le novità sul suo percorso musicale. Ultime tra le foto pubblicate come post, quelle scattate fuori al teatro Ariston.

Leggi anche Blanco ha problemi di audio sul palco di Sanremo 2023 e spacca la scenografia: cosa è successo

Il percorso di Will a X Factor 2020

Will aveva sorpreso un po' tutti alle audition di X Factor 2020, affermando che da poco più di un anno aveva cominciato a scrivere e comporre musica. Un talento che la stessa MyDrama durante la sua esibizione aveva giudicato come qualcosa di incredibile. Durante la prima puntata delle audition, davanti alla giuria composta da Emma Marrone, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli, Will si era presentato con il suo brano "Estate".

Un' esibizione che, oltre a sorprendere gli altri concorrenti, aveva fatto muovere e ballare sia Mika che Manuel Agnelli, che dopo avergli rimproverato delle ingenuità riscontrate nel testo, si era comunque complimentato per il suo timbro vocale. Un'approvazione unanime, con i quattro giudici che non avevano perso tempo a giudicare positivamente la sua esibizione, decidendo per quattro sì.

Will però non resiste all'interno della trasmissione e poco dopo i Bootcamp viene eliminato e lasciato senza sedia da Emma Marrone per aver dimenticato alcune parole del suo brano. L'eliminazione non sembra aver danneggiato il percorso musicale del ragazzo, adesso in grado di scegliere da solo il proprio destino.

Will a Sanremo 2023 è in gara con la canzone Stupido

L'estate scorsa, dopo aver firmato un contratto discografico con la Capitol Records, Will ha pubblicato il suo primo Ep chiamato "Chi sono veramente", da cui è stato estratto il singolo Più forte di me. Pochi mesi dopo c'è stata la conferma della sua partecipazione tra i dodici concorrenti di Sanremo Giovani 2022 dove è riuscito a classificarsi tra i primi sei con il brano Le cose più importanti e ottenere l'accesso alla gara tra i big, che saliranno sul palco dell'Ariston in occasione di Sanremo 2023 dal 7 all'11 gennaio, con la canzone Stupido. Il brano è stato scritto da lui, insieme con S.Cremonini e A.Pugliese.