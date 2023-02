Perché Beppe Vessicchio era presente a Sanremo 2023: il legame con Gianluca Grignani e Melozzi Beppe Vessicchio a sorpresa al Festival di Sanremo 2023 durante la quarta serata, quella di cover e duetti. Per il brano Destinazione Paradiso, ha accettato la direzione d’orchestra con Enrico Melozzi per la cover di Gianluca Grignani in coppia con Arisa.

Beppe Vessicchio ed Enrico Melozzi a Sanremo 2023

Dopo aver annunciato che non avrebbe fatto parte del Festival di Sanremo 2023, il maestro Beppe Vessicchio è ritornato sul palco dell'Ariston durante la decima esibizione della quarta serata, quella di cover e duetti. Il direttore d'orchestra napoletano è stato annunciato da Amadeus prima dell'esibizione di Gianluca Grignani e Arisa sulle note di Destinazione Paradiso, in coppia con l'altro direttore d'orchestra Enrico Melozzi.

Perché Beppe Vessicchio era sul palco con Enrico Melozzi

Una presenza che è mancata al Festival e per questo motivo si è fatta notare anche grazie all'applauso ricevuto dal pubblico, impazzito all'ascolto del solo nome. L'assenza di Beppe Vessicchio al Festival di Sanremo 2023 quest'anno era stata annunciata ad Amici, dove aveva spiegato di voler far parte della squadra di Fedez a Muschio Selvaggio, il video-podcast sbarcato su Rai 2 e condotto con il noto rapper e Luis Sal.

Solo qualche ora prima, proprio nel salotto di Muschio Selvaggio, il maestro Enrico Melozzi e Beppe Vessicchio sono stati protagonisti di un simpatico siparietto. Entrambi maestri di Gianluca Grignani in Festival di Sanremo differenti, sono stati scelti come simbolo del passato, per lo storico brano, e del presente, per la cover con Arisa.

Gianluca Grignani e il legame con Vessicchio e Melozzi

Beppe Vessicchio ha scherzato a Muschio Selvaggio proprio con Melozzi: "Tra me ed Enrico Melozzi c'è molta rivalità, vieni Enrico, fatti vedere. Melozzi c'ha un po' il bemolle (indicando la pancia, ndr)". Enrico Melozzi ha replicato: "Io ti sfido a colpi di ciuffo, oppure ci sfidiamo come si faceva una volta, come tra Clementi e Mozart". Gianluca Grignani ha risolto del tutto l'ironico confronto: "Io voglio bene a entrambi perché mettono positività nella mia musica. Beppe è l'icona italiana di chi Sanremo l'ha costruito. Gli arrangiamenti di Beppe sono delle icone, ora c'è lui, c'è Melozzi".