Beppe Vessicchio sull’assenza a Sanremo 2023: “Mi mancherà, ma ho colto una bella opportunità” Beppe Vessicchio ad Amici 22 nella puntata di oggi, domenica 5 febbraio, ha confessato che sentirà la mancanza del Festival di Sanremo 2023: quest’anno il direttore d’orchestra non ci sarà. Ha però un nuovo compito, “Una bella opportunità, la sto vivendo bene”.

A cura di Gaia Martino

Beppe Vessicchio non sarà al Festival di Sanremo 2023 in programma dal 7 all'11 febbraio 2023. Il direttore d'orchestra aveva già comunicato la sua assenza con una nota a La Stampa: "Al Festival non ci sarò, dichiaro ufficialmente che non ho nessuna direzione per nessuno degli artisti in gara né nei giovani, né nei Big. L’anno corso ho compiuto ventisei presenze come direttore e posso fare delle pause", le sue parole. Ospite della puntata di Amici 22 oggi, domenica 5 febbraio 2023, in qualità di giudice per la gara di canto tra gli allievi, ha confessato che il Festival gli mancherà: "Ma ho una nuova opportunità, è interessante".

Le parole di Beppe Vessicchio

Beppe Vessicchio ha confessato a Maria de Filippi che sentirà la mancanza del Festival di Sanremo 2023 e dell'orchestra. Quest'anno non dirigerà alcun artista in gara, vedrà dunque il Festival da casa.

Lo vedrò dalla tv, è bello no? Mi mancherà essere lì a dirigere, è una famiglia consolidata da anni. Però ho avuto un'opportunità, quella di intervistare tutti i partecipanti. Quando si va al Festival, si va con un entourage. Ho avuto quest'opportunità stavolta e la sto vivendo bene, posso parlare con tanti ragazzi ed è interessante.

"Mancherai, sicuramente", la replica di Maria de Filippi.

Cosa fa Beppe Vessicchio con i cantanti di Sanremo

Il maestro Beppe Vessicchio è a capo di Italians do Hits better, il nuovo format di Amazon Music che celebra la musica sanremese. È questa l'occasione di cui ha parlato il direttore d'orchestra nello studio di Amici. Un'opportunità che ha colto al volo vista la curiosità: il maestro ha il compito di intervistare i cantanti in gara nella 73esima edizione del Festival. Quattro giorni fa ha incontrato Mr Rain, "Ho la storia della musica sulle spalle" ha scritto su Instagram a corredo di una foto con il giovane cantautore che lo tiene sulle spalle.