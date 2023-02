Gianluca Grignani: “Ho pensato a Blanco, a 20 anni non ci sarei riuscito” Gianluca Grignani è stato ospite di Muschio Selvaggio e ha parlato del momento in cui si è fermato perché non si sentiva in cuffia: “Ho pensato a Blanco e ho voluto dire che a 20 anni avrei fatto la stessa cosa”.

Gianluca Grignani è intervenuto nella puntata di Muschio Selvaggio del 10 febbraio con Luis Sal, Fedez e Beppe Vessicchio. "Al me giovane, direi di fare esattamente quello che ho fatto, senza rimpianti. Anzi, direi ci sei riuscito", dice a Fedez che poi gli chiede dell'esibizione durante la terza serata, quella nella quale ha deciso di fermare tutto per problemi di audio: "La prima cosa che mi è venuta in mente è stato Blanco. Nel senso, che avrei voluto dire qualcosa, ci tenevo a dire che a vent'anni non ci sarei riuscito e a cinquant'anni, invece sì. In realtà, non ce l'ho fatta lo stesso perché ho sbagliato".

Gianluca Grignani spiega la canzone

Gianluca Grignani spiega il senso della sua canzone "Quando ti manca il fiato": "Nel brano perdono mio padre e perdono anche me stesso. La canzone non parla del rapporto con mio padre e non parla della paternità, parla del momento in cui noi ci rendiamo conto per la prima volta che la vita è amara. Quel momento si ripete ed è sempre più amaro, ma la prima volta ti manca il fiato. Fino a quando, maturando, non riesci ad andare avanti con tutto quello che succede". Poi scherza con Fedez: "Secondo me, tu diventi presidente del Consiglio. Te l'ho già detto e te l'ho sottoscritto. È politicamente capace, è veloce col cervello come pochi, c'ha il piglio dell'artista".

Il siparietto tra Enrico Melozzi e Beppe Vessicchio

A Muschio Selvaggio si sono poi incontrati il passato e il futuro della direzione d'orchestra. Parliamo di Beppe Vessicchio e di Enrico Melozzi, che è il direttore di Gianluca Grignani. Beppe Vessicchio scherza: "Tra me ed Enrico Melozzi c'è molta rivalità, vieni Enrico, fatti vedere. Melozzi c'ha un po' il bemolle (indicando la pancia, ndr)". Enrico Melozzi replica: "Io ti sfido a colpi di ciuffo, oppure ci sfidiamo come si faceva una volta, come tra Clementi e Mozart". Gianluca Grignani risolve la contesa: "Io voglio bene a entrambi perché mettono positività nella mia musica. Beppe è l'icona italiana di chi Sanremo l'ha costruito. Gli arrangiamenti di Beppe sono delle icone, ora c'è lui, c'è Melozzi".