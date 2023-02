Gianluca Grignani interrompe l’esibizione a Sanremo 2023 per problemi di audio, la frecciatina a Blanco Gianluca Grignani ferma la sua esibizione al Festival di Sanremo 2023 mentre canta la seconda strofa: “Ho imparato a 50 anni come si fa, non a 20”, con un riferimento all’incidente avuto da Blanco con l’auricolare nel corso della prima puntata.

A cura di Vincenzo Nasto

Gianluca Grignani ferma l’esibizione a Sanremo 2023

Gianluca Grignani ferma la sua esibizione al Festival di Sanremo 2023, mentre canta Quando perdo il fiato. L'autore, mentre stava intonando le note del brano, ha chiesto alla regia di fermare la canzone, giustificandosi dopo pochi secondi: "Errore mio, l'ho imparato a 50 anni. Ho chiesto al fonico di abbassare il volume e adesso non mi sento. L'ho imparata a 50 anni questa cosa, a 20 anni non avrei saputo farlo". Chiaro il riferimento a Blanco e alla sua esibizione durante la prima serata del Festival, quando il cantante per un problema con l'auricolare, aveva distrutto la scenografia con le rose sul palco.

Grignani, la frecciatina a Blanco e le rose al pubblico

Lo stop di Grignani potrebbe apparire come una piccola frecciatina a Blanco e alla sua esibizione durante la prima serata del Festival di Sanremo 2023, quando dopo un problema con l'auricolare, aveva smesso di cantare, cominciando a prendere a calci la scenografia sul palco, con rose spezzate che hanno fatto arrabbiare il pubblico della kermesse nazionale. Proprio le rose sono ritornate nell'esibizione di Grignani, che dopo aver ripetuto la sua esibizione con Quando perdo il fiato, ha lanciato delle rose al pubblico.

Gianluca Grignani a Sanremo 2023

Il ritorno di Gianluca Grignani a Sanremo 2023

Gianluca Grignani è ritornato sul palco del Festival di Sanremo 2023 con la canzone Quando perdi il fiato, dopo esser stato ospite l'anno precedente di Irama, con cui ha cantato La mia storia tra le dita. Quest'anno invece, dopo essersi esibito nella prima e nella terza serata con il brano dedicato al padre, durante la cover e duetti, Gianluca Grignani invita Arisa sul palco per esibirsi con Destinazione Paradiso, il brano che gli permise di raggiungere il risultato migliore della sua carriera con il 6° posto finale.