Blanco ha problemi di audio sul palco di Sanremo 2023 e spacca la scenografia: cosa è successo

A cura di Vincenzo Nasto

Problema tecnico per Blanco sul palco: il vincitore del Festival di Sanremo 2023 non è riuscito a cantare sul palco del Festival la sua nuova canzone: Isola delle rose. All'inizio dell'esibizione, dopo aver cantato i primi 20 secondi del brano, Blanco ha fatto segno, indicandosi con il dito l'audio della cuffia, per poi smettere di cantare. Nel frattempo, in platea hanno iniziato a fischiare e a richiedere l'interruzione dell'esibizione, mentre il cantante prendeva a calci le rose sul palco, prima di essere fermato da Amadeus.

Il conduttore, dopo averlo chiamato Salmo per sbaglio, ha cercato di fermare l'ira del pubblico, chiedendo spiegazioni di ciò che stava succedendo. Blanco ha cominciato: "Avevo problemi di ritorno in cuffia e ho deciso di divertirmi lo stesso. Certe volte non bisogna seguire il copione".

La rabbia del pubblico nei confronti di Blanco non è stata sedata, è dovuto intervenire di nuovo Amadeus: "Posso comprendere che non vi è piaciuto lo spettacolo, ma se Blanco vorrà ritornare sul palco lo farà". L'esibizione di Blanco al momento è stata rimandata nel prossimo blocco.