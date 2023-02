La vita privata di Salmo: il presunto flirt con Shari e l’amore con l’ex fidanzata Greta Menardo Salmo è stato fidanzato per tre anni con Greta Menardo, 24 anni, campionessa di kitesurf e lontana dal mondo dello spettacolo. La loro storia è finita nel 2020 e pare che al momento il rapper, basandosi sui social, sia single.

A cura di Elisabetta Murina

Salmo, nome d'arte di Maurizio Pisciottu, duetterà al Festival di Sanremo 2023 con Shari. Secondo alcune voci, tra i due ci sarebbe un flirt in corso. Il rapper sardo si esibirà anche sulla nave, allestita nel porto della città, che ospiterà diversi altri cantanti. L'artista oggi è piuttosto riservato sulla sua vita sentimentale e, stando al suo profilo social, pare che sia single. In passato è stato fidanzato per quasi tre anni con Greta Menardo, 14 anni più giovane di lui, campionessa di kitesurf.

La fine della storia con l'ex Greta Menardo

Greta Menardo, ex fidanzata di Salmo

Salmo è stato fidanzato per tre anni, dal 2017 al 2020, con Greta Menardo. Classe 1998, 14 anni più giovane di lui, è una campionessa di kitesurf, specializzata nella disciplina del freestyle. I due sono sempre stati una coppia piuttosto riservata, tanto che sui social non ci sono molti scatti che li ritraggono insieme. All'epoca la 24enne aveva pubblicato sul suo profilo Instagram un breve video con il rapper, scrivendo come didascalia un verso del brano Il cielo nella stanza, che pare sia dedicato proprio a lei. Il loro amore è finito nel 2020, poco dopo l'inizio della pandemia, in modo piuttosto burrascoso. Sui social il cantante aveva raccontato: "In quel periodo mi sentivo destabilizzato, completamente, come tutti. Cancellarono il tour mondiale per la pandemia e come se non bastasse il rapporto con la mia ex finì da lì a poco". Anche Greta Menardo era intervenuta per fare chiarezza sulla fine della loro storia, spiegandone i motivi alla base: "Cosa sento per un quasi quarantenne che ci prova con le mie amiche e posta tipe su Instagram per ricercare attenzioni? In tutta sincerità tanta pena e tanto dispiacere”.

Il presunto flirt con Shari

Dopo la fine della storia con Greta Menardo, Salmo non è più finito al centro dei gossip per la sua vita sentimentale. Stando al suo profilo social, al momento sarebbe single. Non è da escludere però che abbia una frequentazione che preferisce tenere lontano dai riflettori. Inoltre, di recente alcuni rumors lo hanno visto piuttosto vicino alla cantante Shari, con cui duetterà sul palco di Sanremo 2023, tanto da insinuare che tra loro possa esserci qualcosa in più. La ragazza ha partecipato a Sanremo Giovani, conquistando la possibilità di esibirsi per la prima volta all'Ariston. Nel 2019 ha collaborato con il duo Benji e Fede, oltre che con lo stesso Salmo per il singolo L'angelo caduto. I due fanno parte della stessa etichetta discografica. Per il momento però non c'è nessuna conferma del fatto che tra loro ci sia un rapporto oltre l'amicizia.

