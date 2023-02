Sanremo 2023, serata cover: le anticipazioni su cosa indosseranno cantanti, conduttori e ospiti La quarta serata di Sanremo 2023 è quella dedicata alle cover dove i concorrenti in gara duettano con una serie di ospiti. Da Elodie ad Anna Oxa , passando per Chiara Francini, Fede, Giorgia ed Elisa, tutti i vestiti e i look di conduttori, cantanti in gara e ospiti della serata dei duetti.

A cura di Marco Casola

Il 10 febbraio 2023 va in scena la quarta serata della 73° edizione del Festival di Sanremo. La quarta puntata, quella dedicata alle cover, è una delle più attese dato che sul palco ci saranno i duetti dei concorrenti in gara con una serie di ospiti. Tra i duetti più attesi ci sono quelli di Giorgia ed Elisa, che intoneranno Luce e Di sole e d'azzurro, e quelli di Tananai con Biagio Antonacci e Don Joe e Ultimo con Eros Ramazzotti.

Sul palco si susseguono dunque tutti i concorrenti con il loro ospiti e sono attesi un gran numero di look che il pubblico potrà commentare. In attesa di vedere i protagonisti di Sanremo all'Ariston ecco tutte le anticipazioni sui look che vedremo nella quarta serata.

Elodie in Gucci, Mara Sattei veste Armani

Elodie, seguita dallo stylist Lorenzo Posocco, per la serata dei duetti indosserà abiti e accessori Gucci. La sua "compagna di duetto", Bigmama indosserà gioielli Rue des Mille personalizzati con il suo nome. Mara Sattei, il cui styling è coordinato da Simone Furlan, sfoggerà una creazione couture di Giorgio Armani Privé. Lo stilista italiano vestirà nella stessa serata, con abiti Emporio Armani, Ultimo, Will, Kekko dei Modà, Gianmaria, Manuel Agnelli ed Eros Ramazzotti, mentre Gianni Morandi e Biagio Antonacci scelgono completi della prima linea Giorgio Armani.

Chiara Francini in Moschino

Fedez torna a Sanremo in Dior, Colapesce Dimartino citano Modugno

Mr.Rain anche in questa serata indosserà look custom di GCDS e gioielli Damiani, Colapesce Dimartino per duettare con Carla Bruni citeranno, invece, lo stile di Modugno. Fedez per duettare con gli Articolo 31 indosserà un tuxedo custom made di Dior, con rever di satin e cravatta banda stretta, disegnato appositamente per l'occasione dalla Direttrice Creativa della Maison francesce, Maria Grazia Chiuri. A firmare lo styling è Giulio Casagrande. Tra gli ospiti della serata ci saranno anche alcuni attori del cast della serie più amata del momento Mare Fuori, una di loro, Maria Esposito, vestirà Atlier Emé.