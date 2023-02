Anna Oxa a Sanremo stravolge le regole: addio abiti da sera, canta se stessa con la coppola e il look casual Nella serata delle cover, la quarta del Festival di Sanremo 2023, Anna Oxa si è esibita con iLjard Hava. Ha citato se stessa riproponendo una nuova versione della sua canzone Un’emozione da poco: ecco cosa ha indossato per ricordare la sua prima volta all’Ariston.

Il Festival di Sanremo 2023 è arrivato alla sua quarta serata: dopo che i Big hanno presentato i loro brani inediti nelle scorse puntate, oggi danno spazio alle cover. Al di là della co-conduttrice Chiara Francini, i veri protagonisti dell'evento sono gli ospiti speciali che i cantanti in gara hanno voluto al loro fianco per degli esclusivi duetti. Anna Oxa ha scelto di esibirsi con iLjard Hava ma per lei niente omaggi ad artisti del passato, ha preferito citare se stessa riproponendo in una nuova versione Un’emozione da poco, ovvero il brano che ha segnato il suo debutto a Sanremo sul finire degli anni '70: ecco cosa ha indossato per rendere la performance spettacolare.

Anna Oxa contro il dress code di Sanremo

Anna Oxa ha stravolto le regole di stile del Festival di Sanremo. Siamo abituati a vedere i cantanti in preziosi e sinuosi abiti da sera sul palco dell'Ariston, lei quest'anno ha preferito puntare tutto sulla comodità. Niente strascichi, tacchi a spillo scollature o maxi spacco, in tutti i live è apparsa coperta proprio come se fosse pronta per uscire per una normale serata con gli amici. Nella prima puntata ha sfoggiato un abito monacale in total black, successivamente è passata a maxi cappotto e stivali senza tacco, mentre questa sera ha aggiunto anche il cappello. Anche questa, però, può essere considerata l'ennesima rivoluzione di stile di un'artista eclettica e trasformista. Il motivo per cui lo ha fatto? Vuole lasciar parlare l'anima come dice il suo brano Sali (Canto dell'anima).

Anna Oxa con il look casual

Il look di Anna Oxa per la serata delle cover

Quando presentò per la prima volta Un'emozione da poco a Sanremo negli anni '70 Anna Oxa sorprese il pubblico con un tailleur mannish (con tanto di cravatta e di pixie cut). Oggi per cantare se stessa durante la serata dei duetti non ha messo in atto nessun colpo di testa, è rimasta fedele allo stile casual su cui sta puntando fin dall'inizio del Festival. Ha abbinato un paio di pantaloni cargo a un top color sabbia, completando il tutto con maxi cappotto, anfibi e coppola coordinata. Capelli bianchi lisci e sciolti, trucco appena accennato ed espressione seria: la cantante sembra non avere alcuna intenzione di rispettare le convenzioni per la sua ennesima esperienza sanremese.

