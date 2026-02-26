I look della terza serata di Sanremo 2026 e i nostri voti agli abiti di cantanti, conduttori e ospiti

I nostri commenti in tempo reale ai look della terza serata di Sanremo 2026 con i voti agli abiti di cantanti, ospiti e conduttori. Questa sera protagonista sul palco è Irina Shayk che conduce il Festival al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini.

Prende il via la terza serata di Sanremo 2026, la cui regina indiscussa è Irina Shayk che, dopo essere apparsa in conferenza stampa con un abito lingerie, porta (finalmente) sul palco dell'Ariston una serie di look audaci e degni di nota, con abiti vedo non vedo in pizzo. Se parliamo di stile, bisogna ammettere che le prime due serate erano decisamente sottotono: abbiamo visto outfit poco a fuoco e tutti molto simili tra loro, con uno stuolo di abiti neri molto scontati. Nella terza puntata qualcosa cambia, Laura Pausini, ad esempio dice addio al nero total per apparire con un vaporoso abito di Alberta Ferretti che almeno scuote gli animi. Si susseguono poi sul palco gli abiti di Arisa e Serena Brancale, cantanti che quest'anno portano in scena una vera e propria trasformazione di stile: la prima dice addio ai look sopra le righe per sposare un mood etereo (con vestiti custom di Des Phemmes) in linea col brano, la seconda lascia da parte gli abiti kitsch del passato per sfoggiare uno standing più essenziale e ricercato. Mara Sattei propone, poi, "drammatici" di Vivienne Westwood e Michele Bravi calca la scena con completi da "bravo ragazzo" firmati Antonio Marras. Vediamo dunque nello specifico tutti i look della serata e diamo i voti agli abiti dei protagonisti del Festival di Sanremo 2026 nelle nostre pagelle di stile.

Laura Pausini in Alberta Ferretti

Laura Pausini in Alberta Ferretti con gioielli Pasquale Bruni

Primo look per Laura Pausini con maxi gonna vaporosa in tulle e la memoria va subito agli abiti meringa di Antonella Clerici (sigh). La conduttrice di Sanremo 2026 sfoggia un abito creato per lei da Lorenzo Serafini Direttore Creativo di Alberta Ferretti, con corpetto aderente in velluto e ampia gonna asimmetrica che lascia le gambe scoperte. Qualcosa forse sta cambiando sul palco, ecco il primo abito con un po' di personalità, Peccato per i capelli.

Voto 6 e 1/2

Gianluca Gazzoli

Il conduttore si oppone al total black, che quest'anno a Sanremo tutti i cantanti stanno scegliendo. Gianluca Gazzoli sale sul palco con un elegantissimo completo spezzato, composto da tuxedo in velluto blu notte con rever in satin e pantaloni bianchi. Ci piace quell'inaspettato tocco di bianco. Bravo Gianluca!

Voto 8

Angelina Bove in Emporio Armani

Rigore e nero sono protagonisti del look della giovane cantante, che sembra non volersi sbilanciare e sceglie uno stile estremamente sobrio, forse troppo, con camicia lunga e pantaloni slim. In ogni caso il completo non è male, certo da lei ci saremmo aspettati qualcosina di più.

Voto 6

Nicolo Filippucci

Ancora nero per Filippucci, bisogna ammettere però che in questo caso il total black funziona dato che viene smorzato dalle trasparente della camicia con fiocco al collo. Il cantante vince il premio per le nuove proposte, dunque dobbiamo per forza promuoverlo

Voto 6e 1/2

Maria Antonietta in Art Dealer & Colombre in Sanvenero

Maria Antonietta in Art Dealer e Colombre

Lui dice addio alle magliette stampate dal significato nascosto per indossare una camicia a pois, lei continua a proporre un mood anni '60 sfoggiando un mini abito in stile Swinging London, con maniche lunghe e applicazzioni tono su tono. Non male, nulla però che ci fa saltare dalla sedia.

Voto 6 –

Irina Shayk in Givenchy by Riccardo Tisci

Irina Shayk

E che le vuoi dire? Bella è bella, cool è cool. Nonostante anche lei si sia fatta contagiare dal nero funereo, il look è azzeccato, sensuale senza essere volgare. Ci piace il vedo non vedo del pizzo che sembra ricoprire tutto il corpo come una seconda pelle. Quei guanti poi e gli infradito con le piume… Ci piacciono tanto.

Voto 8 e 1/2

Leo Gassmann in Louis Gabriel Nouchi

Polo super scollata per mostrare il pezzo villoso e pantaloni palazzo neri. Quest'anno anche Leo Gassmann non ha tanta voglia di sperimentare con i look e ha lasciato a casa persino i suoi amati iconici cappellini (divenuti ormai iconici) per sposare uno stile sobrio. Il ragazzo è bravo ma non si impegna per questo dobbiamo rimandarlo.

Voto 5

Malika Ayane in Marni

Finalmente Malika ci dà un po' di soddisfazione. Originale e cool nel suo abito custom made di Marni, un lungo modello in satin nero con macro paillettes all over che creano un particolare movimento. L'abito su retro ha una maxi scollatura e un mini strascico. E' vero che anche quest'outfit è total black ma almeno ha un twist in più rispetto ai precedenti.

Voto 7 e 1/2

Laura Pausini in Alberta Ferretti

Finalmente un abito degno di nota indosso alla co-conduttrice, finalmente un modello che le sta a pennello. Il lungo vestito aderente ha un corpetto bustier da cui spunta un top a maniche lunghe ed è impreziosito alla base da un lungo strascico con inserti in vaporoso tulle. Brava Laura ora si inizia a ragionare.

Voto 7 e 1/2