Irina Shayk arriva a Sanremo con un diamante tra i denti: il look “angelico” per la conferenza stampa

Irina Shayk è appena arrivata a Sanremo 2026, facendo la sua prima apparizione alla conferenza stampa. In quanti hanno notato lo scintillante diamante che ha sfoggiato tra i denti?

Il Festival di Sanremo 2026 è arrivato alla sua terza puntata, nella quale ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini ci sarà la modella Irina Shayk. Arrivata ieri sera nella cittadina ligure, oggi ha fatto la sua prima apparizione pubblica in occasione della conferenza stampa. Ad accoglierla è stato il direttore artistico che, dopo averla definita una delle donne più belle del mondo, l'ha omaggiata con un bouquet di tradizionali fiori sanremesi. Il look che ha scelto per l'evento? È di assoluta "rottura" rispetto al classico dress code da giorno previsto dal Festival: ecco cosa ha indossato la top model.

Irina Shayk in lingerie alla conferenza stampa di Sanremo

Siamo sempre stati abituati ad ammirare i co-conduttori di Sanremo con look rigorosi e super chic durante le tradizionali conferenze stampa mattutine, ma Irina Shayk ha rotto le regole e ha pensato bene di puntare tutto sulla sensualità. Per lei niente tailleur, pantaloni palazzo, maglioncini accollati o giacche oversize, ha preferito osare con un look "angelico" che ha lasciato tutti senza parole. Per l'occasione ha scelto il total white, rendendo la sua apparizione pubblica letteralmente eterea. Per essere precisi, ha indossato un abito lingerie di Givenchy con dettagli in pizzo lungo la scollatura e sulle le maniche che cadono morbide sulle spalle, realizzato in un tessuto così impalpabile da lasciare intravedere chiaramente l'assenza del reggiseno. Per completare il tutto ha scelto un paio di stivaletti stringati col tacco a spillo in tinta (sempre di Givenchy) e una pelliccia coordinata usata come coprispalle.

Irina Shayk in Givenchy

Il brillantino dentale di Irina Shayk

Il dettaglio che non è passato inosservato nel primo look sanremese di Irina Shayk? Nel momento in cui ha sorriso a favore di camera, ha rivelato un diamante tra i denti, posizionato tra i due incisivi superiori. Il cosiddetto "brillantino dentale" viene utilizzato da molte star per decorare il sorriso, soprattutto in occasione di eventi importanti come il Festival della canzone italiana. La pratica viene praticata da dentisti e smile designer, è reversibile e indolore e il prezzo varia a seconda del peso e del materiale della pietra. La modella lo sfoggerà anche questa sera sul palco dell'Ariston o si tratta di un dettaglio di stile per illuminare la sua prima apparizione pubblica?

