Festival di Sanremo 2026

Irina Shayk debutta a Sanremo tra pizzo e trasparenze: i look della modella all’Ariston

Carlo Conti ha scelto Irina Shayk come co-conduttrice della terza serata del Festival. La modella ha debuttato all’Ariston con un look vedo non vedo.
A cura di Giusy Dente
Il Festival di Sanremo dà oggi il benvenuto a un volto nuovo: Irina Shayk. Carlo Conti l'ha scelta come co-conduttrice della terza serata e per lei è la prima volta in diretta sulla tv italiana. Come di consueto, la modella russa ha partecipato alla conferenza stampa mattutina. Non è mancata una domanda sulla guerra in corso tra il suo Paese e l'Ucraina, a cui ha preferito rispondere senza entrare nel tecnico, limitandosi a lanciare un generico messaggio di pace e spiegando di essere lì in tutt'altra veste. Se per l'appuntamento giornaliero ha scelto un look "angelico", con abito lingerie e pelliccia, per la serata ha scelto qualcosa di sensuale e grintoso.

Il look vedo non vedo di Irina Shayk

Il palco dell'Ariston ama molto le top model. Nel 1996 la famosissima Valeria Mazza fu scelta da Pippo Baudo come co-conduttrice, ruolo ricoperto anche dalla collega Eva Herzigova due anni dopo, al fianco di Raimondo Vianello e Veronica Pivetti. È toccato anche a Laetitia Casta nel 1999 e venendo in epoca più recente abbiamo visto Vittoria Ceretti nel 2021 e Bianca Balti nel 2025. Quest'ultima tornerà anche quest'anno, nella serata di venerdì 27 febbraio. Ma per ora, tocca a Irina Shayk. Per scendere le fatidiche scale dell'Ariston ha scelto un primo look total black: un outfit dark all'insegna del pizzo e delle trasparenze. Per far risplendere il suo sorriso ancora di più, ha aggiunto un dettaglio prezioso: un diamante tra i denti tra i due incisivi superiori per la precisione.

Il primo look di Irina Shayk
Il primo look di Irina Shayk

La modella col cappello all'Ariston

Dettaglio inedito nel secondo look della modella all'Ariston. Irina Shayk è entrata in scena, come tradizione vuole, scendendo le famose scale del teatro. Lo ha fatto ancora in total black, un outfit con sideboob, ma aggiungendo un accessorio che si è visto davvero pochissime volte su quel palco, nelle serate sanremesi: ha messo un cappello di pelo con la visiera.

Il secondo look di Irina Shayk
Il secondo look di Irina Shayk
