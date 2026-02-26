Irina Shayk debutta a Sanremo tra pizzo e trasparenze: i look della modella all’Ariston

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Festival di Sanremo dà oggi il benvenuto a un volto nuovo: Irina Shayk. Carlo Conti l'ha scelta come co-conduttrice della terza serata e per lei è la prima volta in diretta sulla tv italiana. Come di consueto, la modella russa ha partecipato alla conferenza stampa mattutina. Non è mancata una domanda sulla guerra in corso tra il suo Paese e l'Ucraina, a cui ha preferito rispondere senza entrare nel tecnico, limitandosi a lanciare un generico messaggio di pace e spiegando di essere lì in tutt'altra veste. Se per l'appuntamento giornaliero ha scelto un look "angelico", con abito lingerie e pelliccia, per la serata ha scelto qualcosa di sensuale e grintoso.

Il look vedo non vedo di Irina Shayk

Il palco dell'Ariston ama molto le top model. Nel 1996 la famosissima Valeria Mazza fu scelta da Pippo Baudo come co-conduttrice, ruolo ricoperto anche dalla collega Eva Herzigova due anni dopo, al fianco di Raimondo Vianello e Veronica Pivetti. È toccato anche a Laetitia Casta nel 1999 e venendo in epoca più recente abbiamo visto Vittoria Ceretti nel 2021 e Bianca Balti nel 2025. Quest'ultima tornerà anche quest'anno, nella serata di venerdì 27 febbraio. Ma per ora, tocca a Irina Shayk. Per scendere le fatidiche scale dell'Ariston ha scelto un primo look total black: un outfit dark all'insegna del pizzo e delle trasparenze. Per far risplendere il suo sorriso ancora di più, ha aggiunto un dettaglio prezioso: un diamante tra i denti tra i due incisivi superiori per la precisione.

Il primo look di Irina Shayk

La modella col cappello all'Ariston

Dettaglio inedito nel secondo look della modella all'Ariston. Irina Shayk è entrata in scena, come tradizione vuole, scendendo le famose scale del teatro. Lo ha fatto ancora in total black, un outfit con sideboob, ma aggiungendo un accessorio che si è visto davvero pochissime volte su quel palco, nelle serate sanremesi: ha messo un cappello di pelo con la visiera.