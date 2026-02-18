Tutti i co-conduttori di Sanremo 2026: chi affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini nelle cinque serate

Il Festival di Sanremo in scena al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026 sarà condotto da Carlo Conti, accompagnato sul palco in tutte le serate da Laura Pausini. Per la kermesse, ha scelto altri co-conduttori e co-conduttrici che li affiancheranno: tutti i nomi.

Si avvicina la 76esima edizione del Festival di Sanremo: anche quest'anno Carlo Conti è il conduttore e direttore artistico della kermesse più seguita in Italia, in scena dal 24 al 28 febbraio 2026 al Teatro Ariston. Sarà accompagnato per tutte le serate da Laura Pausini, scelta come co-conduttrice fissa. Ad alternarsi durante i cinque appuntamenti serali, in diretta su Rai 1, saranno altri nomi noti dello spettacolo italiano, tutti scelti da Carlo Conti. Dopo il dietrofront di Andrea Pucci, che ha rinunciato all'incarico dopo le polemiche per la sua presenza, sono sei i co-conduttori e co-conduttrici ospiti della nuova edizione di Sanremo.

Laura Pausini accanto a Carlo Conti per tutte le serate di Sanremo 2026

Laura Pausini affiancherà Carlo Conti, come co-conduttrice, in tutte le serate del Festival di Sanremo. La sua presenza fissa nella nuova edizione della kermesse è stata annunciata dal conduttore e direttore artistico lo scorso 12 gennaio, durante il Tg1 delle 20. Durante l'annuncio, la celebre artista commentò: "Sono emozionata e felice. Sanremo è tutti i miei sorrisi, paura e tentazione, Carlo mi ha convinta". La sua prima esperienza all'Ariston risale al 1993, anno in cui, presentò il suo brano La solitudine, che vinse tra le Nuove Proposte, che diventò un successo mondiale. Dopo aver partecipato alla sezione Campioni nel 1994 con Strani Amori, è tornata sul palco come super ospite nel 2001 con un medley dei suoi successi, poi nel 2006, nel 2016, nel 2018, nel 2020, 2021, 2022.

Can Yaman

Can Yaman è il co-conduttore della prima serata del Festival

Per la prima serata del Festival, Carlo Conti ha scelto un ospite, che vestirà i panni di co-conduttore, tanto atteso e amato dai telespettatori italiani, soprattutto dal pubblico femminile. Si tratta di Can Yaman, attore turco – che recentemente ha vestito i panni di Sandokan nell'omonima serie – che torna in Tv per la prima volta dopo l'arresto in Turchia che ha fatto chiacchierare tutto il mondo.

Per la seconda serata di Sanremo 2026 scelti Lillo, Pilar Fogliati e Achille Lauro

Per la seconda serata del Festival di Sanremo, programmata per mercoledì 25 febbraio 2026, Carlo Conti ha scelto come ospiti e co-conduttori l'attrice Pilar Fogliati, il cantante Achille Lauro e il comico e attore Lillo. Per l'attrice si tratta della seconda volta all'Ariston dopo lo scorso anno, quando partecipò alla kermesse per presentare, insieme a Edoardo Leo, il film di cui era protagonista, FolleMente. Achille Lauro torna come co-conduttore dopo aver partecipato tra i Big, mentre per Lillo si tratta della prima volta da solo a Sanremo. Partecipò con Greg e la loro band Latte e i suoi derivati nel 2011, nella serata delle Cover per duettare con Max Pezzali.

Anche Irina Shayk sul palco dell’Ariston per la terza serata

Irina Shayk

La serata del Festival di giovedì 26 febbraio 2026 vedrà sul palco dell'Ariston una delle modelle più apprezzate e seguite, Irina Shayk. Ha annunciato la sua presenza Carlo Conti, attraverso Instagram, lo scorso 10 febbraio descrivendola come "una delle donne più belle al mondo, una modella straordinaria e una bravissima attrice".

Attese altre novità per la quarta serata

La quarta serata, quella dedicata alle Cover, in programma per venerdì 27 febbraio 2026 vedrà la partecipazione di tutti gli artisti scelti dai Big per i duetti. Alla conduzione ci saranno, come ogni sera, Carlo Conti e Laura Pausini. Eventuali altri ospiti e co-conduttori non sono ancora stati annunciati dal direttore artistico.

Carlo Conti e Laura Pausini per la finale di sabato 28 febbraio

Per la serata finale di Sanremo del 28 febbraio 2026, Carlo Conti ha scelto Andrea Bocelli come super ospite. Accompagnato alla conduzione da Laura Pausini, dirigerà l'ultimissimo appuntamento con la kermesse che proclamerà il vincitore dell'edizione. Circola la notizia, lanciata da Adnkronos, che per la serata finale salirà sul palco Nino Frassica: stando a quanto riporta l'agenzia di stampa, l'attore e comico sarà al fianco di Conti per presentare gli appuntamenti con Sanremo Top in programma il 7 e il 14 marzo su Rai1.