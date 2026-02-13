Carlo Conti dopo le polemiche su Pucci: “Ho carta bianca su Sanremo, nessuna interferenza dal Governo”

Carlo Conti è tornato a parlare della recente polemica legata alla scelta di Andrea Pucci come co-conduttore al Festival di Sanremo di 2026: “Nessuno si permette di interferire, non è successo né prima con altri governi né con questo”. Il direttore artistico ha agito quindi in autonomia, così il comico che ha preferito fare un passo indietro dopo le critiche.

Carlo Conti è tornato a parlare della recente polemica legata ad Andrea Pucci. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo aveva scelto il comico come co-conduttore della terza serata, ma il diretto interessato ha preferito fatto un passo indietro per via delle critiche e delle minacce ricevute in poco tempo sui social. Anche in politica il suo nome aveva fatto discutere, tanto che il PD era intervenuto chiedendo spiegazioni ai vertici Rai per la scelta di un nome "omofobo e razzista".

Carlo Conti commenta la scelta di Pucci: "Nessuno interferisce, nemmeno il governo"

Ai microfoni di Rtl 102.5, nella mattina del 13 febbraio, Conti ha chiarito che ogni decisione legata al cast di Sanremo 2026 è avvenuta in totale autonomia, senza che nessuno gli dicesse quale direzione prendere: "Noi direttori artistici abbiamo assoluta carta bianca: nessuno si permette di interferire, di dirmi chi prendere o meno. Non è successo né prima con altri governi né con questo. Siamo professionisti e lavoriamo con autonomia". Il conduttore ha precisato che la scelta di Pucci è stata "del tutto autonoma", come già aveva ribadito: "Era stato premiato all'Arena per gli incassi del teatro, a Zelig non era mai successo niente. Ma il festival è nell'occhio del ciclone e si viene tirati un po' tutti per la giacca, è l'occasione per parlare e sparlare".

Lo scorso 8 febbraio Pucci ha annunciato il suo passo indietro dal palco dell'Ariston ancora prima di salirci e a due settimane dall'inizio dell'evento. Dietro la sua decisione una "onda mediatica negativa" che l'ha travolto, tra minacce e insulti indirizzati anche alla famiglia: "Sono incomprensibili ed inaccettabili, nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più. Omofobia e razzismo sono termini che evidenziano odio del genere umano e io non ho mai odiato nessuno".

Il sogno di Carlo Conti per Sanremo 2026

Con il Festival ormai alle porte, Conti ha rivelato anche quale sarebbe un suo desiderio legato al cast, in particolare agli ospiti. Visto il grande successo dell'Italia alle Olimpiadi di Milano- Cortina 2026. il conduttore vorrebbe ospitare sul palco dell'Ariston gli atleti italiani vincitori di medaglie: "Sarebbe bello avere un gruppo dei medagliati delle Olimpiadi, tutti insieme a celebrare anche sul palco di Sanremo i risultati fantastici delle nostre atlete e dei nostri atleti".