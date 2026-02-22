Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann co-conduttore a Sanremo: la proposta di Carlo Conti a CTCF

Carlo Conti si è collegato con lo studio di Fabio Fazio a Che tempo che fa da Sanremo questa sera, domenica 22 febbraio. A pochi giorni dall'inizio del Festival, in programma dal 24 al 28 febbraio e in scena al Teatro Ariston, ha sottolineato che questa sarà la sua ultima volta alla conduzione e direzione artistica della kermesse: "Del prossimo anno sono sicuro che non ci sarò, ho una certa età, largo agli altri. Non rincorro le cose, non l'ho mai fatto figurati dopo queste soddisfazioni". Per lui, la responsabilità più grande dell'evento, seguito in tutta Italia e non solo, è legata alla scelta delle canzoni:

L'impegno grosso di Sanremo, la responsabilità, è la scelta delle canzoni. Ho ascoltato 300 canzoni. In quel periodo mi svegliavo durante la notte, pensavo a un ritornello che avevo escluso. Mi venivano mille dubbi.

Conti ha ribadito quanto già circolato nelle ultime ore: il Festival 2026 si aprirà con un omaggio a Pippo Baudo. "Sarà il primo senza di lui, che ha costruito il Festival. Ha creato tante cose, mi sembrava doveroso dedicarlo a lui. Ho fatto anche una targhetta, ho intitolato il mio camerino con il suo nome, che fu anche il suo. È la storia dell'Ariston", ha dichiarato il conduttore.

La richiesta a Fabio Fazio: "Il tuo Lapo può venire a Sanremo?"

Durante l'intervista in collegamento da Sanremo, Carlo Conti ha chiesto a Fabio Fazio se "il suo Lapo", ovvero Ubaldo Pantani che a "Il Tavolo" veste i panni di Lapo Elkann, è disponibile per affiancarlo sul palco dell'Ariston al Festival. "Stavo pensando, ho visto che recentemente il tuo Lapo era alle Maldive, ma non è che una di queste sere può essere a Sanremo? Nino Frassica verrà sabato, ma il tuo Lapo ci starebbe bene il giovedì" ha dichiarato. "Ma sarà felice. Ora è qui, se è già arrivato glielo chiediamo" ha risposto, sorpreso, Fabio Fazio. Poco dopo, è entrato in studio Pantani nei panni di Lapo Elkann per dare la sua risposta: "Con grande piacere. Ha avuto un'idea carina, è un dopo cena? Bene. Accetto l'invito con grande piacere, non si può dire di no".