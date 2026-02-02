Can Yaman a Sanremo 2026, l’annuncio di Conti: prima volta in Tv dopo il caso dell’arresto

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Can Yaman sarà uno degli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2026, portando così sul palco dell’Ariston il suo recente successo televisivo e internazionale. A dare conferma della sua presenza sul palco dell'Ariston nella prima serata di martedì 24 febbraio è stato lo stesso Carlo Conti, con un post pubblicato sui social in cui si mostra nelle vesti di Sandokan grazie a un fotomontaggio. Si aggiunge così un pezzo al cast del secondo Sanremo consecutivo targato Conti, che fino ad ora ha portato a bordo Laura Pausini e Achille Lauro.

Can Yaman a Sanremo, cosa farà l'attore di Sandokan

L’attore turco, ammirato dal pubblico italiano per il ruolo di protagonista nella serie Rai Sandokan, vestirà nuovamente i panni della celebre Tigre della Malesia nella memoria collettiva, con la produzione che lo ha visto accanto ad Alessandro Preziosi nei panni di Yanez e diretto da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo.

La sua presenza alla kermesse canora, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026 al Teatro Ariston di Sanremo, sarà probabilmente l’occasione per parlare anche della seconda stagione di Sandokan, le cui riprese sono attese tra primavera e estate. L’invito a Yaman arriva in un anno speciale: nel 2026 ricorrono i 50 anni dall’uscita della prima storica serie televisiva di Sandokan, interpretata da Kabir Bedi e diretta da Sergio Sollima, che segnò un’epoca nella storia della tv italiana negli anni Settanta.

Il caso dell'arresto di Can Yaman

Inevitabilmente, la presenza di Can Yaman attira l'attenzione anche per le recenti vicende che hanno riguardato l'attore turco, il quale a inizio gennaio era stato arrestato in Turchia e rimasto in stato di fermo per alcune ore. Inizialmente la stampa turca aveva parlato di una detenzione legata a possesso di stupefacenti da parte dell'attore, che poche ore dopo il rilascio aveva pubblicato un messaggio rivolto, in particolare, alla stampa italiana, nel quale smentiva la ricostruzione:

Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Pero voi no! Per favore non fate anche voi l’errore di fare copy paste delle notizie che arrivano dal Bosforo. Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose? Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in cosi poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo. Vi voglio bene.

Per Can Yaman si tratterà della prima volta in Tv dopo le notizie legate al suo arresto. Come molti ricorderanno, infatti, l'annuncio della breve detenzione era arrivato nel giorno della messa in onda di C'è Posta per Te dove era atteso come ospite, ma in quel caso la puntata era stata registrata diverse settimane prima della messa in onda.

Laura Pausini e Achille Lauro nel cast di Sanremo 2026

Con questo annuncio, il Festival si arricchisce di una presenza internazionale molto popolare, che si aggiunge al cast di questa edizione, già arricchito dalla presenza di Laura Pausini, che affiancherà Carlo Conti alla conduzione per tutte e cinque le serate. Nella seconda serata del mercoledì, inoltre, è stata confermata la presenza di Achille Lauro alla co-conduzione. Il cantante, l'anno scorso in gara, è alla settima partecipazione a Sanremo in 8 edizioni.