Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della finale di Sanremo 2026, l’invito di Carlo Conti in diretta al Tg1

Sarà Giorgia Cardinaletti a co-condurre, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, la finale del Festival di Sanremo 2026. L’invito alla giornalista è arrivato in diretta, durante l’ultima edizione del Tg1.

Sarà Giorgia Cardinaletti a condurre l’ultima serata del Festival di Sanremo 2026 insieme a Carlo Conti e Laura Pausini. L’invito alla giornalista del Tg1 è arrivato in diretta televisiva, durante l’edizione serale del telegiornale. In chiusura, Cardinaletti si è collegata con il conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival che, a sorpresa, le ha rivolto una proposta inattesa: raggiungere lui e Pausini sul palco dell’Ariston in occasione della finale.

Visibilmente sorpresa, la giornalista ha inizialmente chiesto se si trattasse di uno scherzo, quasi a voler prendere tempo davanti a un invito così importante e arrivato senza preavviso. Poi, compreso che la proposta era reale, ha accettato emozionata.

Il precedente con Sanremo e l’esperienza su RaiPlay

Per Cardinaletti non si tratta del primo incrocio con la kermesse ligure. Già nel 2020, nell’edizione guidata da Amadeus, aveva condotto Dentro il Festival su RaiPlay, lo spazio di approfondimento che trasmetteva e commentava la conferenza stampa successiva a ogni serata. In quell’occasione aveva affiancato mandato in onda la conferenza stampa che segue ogni serata del Festival.

Quello ricevuto quest’anno, però, è il primo invito ufficiale a salire sul palco dell’Ariston in prima serata e in una posizione di assoluto rilievo. La finale rappresenta tradizionalmente il momento più seguito dell’intero Festival, quello in cui si concentra l’attenzione del pubblico e si decreta il vincitore.

Le giornaliste Rai che hanno già co-condotto il Festival

Cardinaletti non è la prima giornalista Rai a ricoprire questo ruolo. Nel 2020, Amadeus aveva voluto accanto a sé Emma D'Aquino e Laura Chimenti, entrambe co-conduttrici della seconda serata. L’anno successivo, nel 2021, era stata la volta di Giovanna Botteri, storica corrispondente Rai, mentre nel 2023 era salita sul palco Francesca Fagnani, volto di Belve, chiamata ancora una volta da Amadeus per affiancarlo nel corso della seconda serata.

La scelta di puntare su volti del giornalismo Rai conferma una linea editoriale che negli ultimi anni ha voluto intrecciare intrattenimento e autorevolezza, affidando parti della conduzione a figure riconoscibili per credibilità e competenza. Con l’annuncio in diretta, il Festival 2026 aggiunge un nuovo tassello a questa tradizione.