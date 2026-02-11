Pilar Fogliati a Sanremo 2026, sarà ospite della seconda serata: co-conduttori Lillo e Achille Lauro

Pilar Fogliati sarà ospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, mercoledì 25 febbraio. Carlo Conti ha annunciato la sua presenza in collegamento con La Pennicanza. La stessa sera, sul palco con l’attrice, Achille Lauro e Lillo come co-conduttori.

A due settimane esatte dall'inizio della nuova edizione del Festival, il cast completo sta prendendo sempre più forma. In collegamento con il programma di Fiorello, Conti ha annunciato la presenza di Pilar Fogliati: "Sarà con noi nella seconda serata, con Achille Lauro e Lillo come co-conduttori, ci divertiremo in questa grande festa del mercoledì”. "Più co-conduttori e ospiti che cantanti?", ha ironizzato il conduttore de La Pennicanza. Oltre all'attrice, nel corso delle serate si alterneranno anche Tiziano Ferro e Max Pezzali come ospiti. Per Fogliati non si tratta della prima volta alla kermesse: già lo scorso anno, proprio con con Carlo Conti, erano saliti sul palco per presentare il film FolleMente, che sarebbe uscito a breve nelle sale e che ha poi riscosso un enorme successo al box office. Insieme avevano cantato una loro versione di Somebody to Love dei Queen.

Pilar Fogliati, Carlo Conti ed Edoardo Leo a Sanremo 2025

Non è ancora confermata invece la presenza di Eros Ramazzotti, di cui si vocifera ormai con sempre più insistenza: "Non è ancora sicuro, so che sta girando sui siti ma ho letto anche io tante cose, compreso il nome di Madonna! C’è un polverone ed è anche questo il bello di Sanremo". E nemmeno sugli ‘amici' Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello c'è conferma, anzi, sembrebbe essere più un no: "Non vengono, non hanno voglia! Non hanno prenotato nemmeno un albergo!”.