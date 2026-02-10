Irina Shayk co-conduttrice di Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti: “Una delle donne più belle del mondo”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Carlo Conti, attraverso un annuncio che ha subito fatto il giro dei social, ha svelato il nome della co-conduttrice che affiancherà lui e Laura Pausini nella serata di giovedì 26 febbraio del Festival di Sanremo 2026: sarà la supermodella Irina Shayk.

Il direttore artistico – attraverso Instagram – non ha nascosto l'entusiasmo per il colpo messo a segno, descrivendo la top model russa come "una delle donne più belle del mondo, una modella straordinaria e bravissima attrice". Chiudendo il suo messaggio con: "Non vedo l'ora di incontrarla". Shayk si unirà così alla squadra di questa 76esima edizione, che vede già come presenza fissa e co-conduttrice d'eccezione Laura Pausini, Achille Lauro nelle vesti di co-conduttore e Lillo. Confermati anche Tiziano Ferro, che presenzierà come ospite nella prima serata di martedì 24 febbraio, e Max Pezzali, che sarà il super ospite di quest'anno.

Classe 1986, Irina Shayk non ha bisogno di presentazioni per chiunque segua il mondo del costume e della moda. Presenza fissa per le maison più prestigiose, da Versace a Valentino, passando per Schiaparelli e Miu Miu, la modella ha collezionato oltre 150 copertine editoriali, di cui ben 46 su Vogue. Ma l'Ariston non ospiterà solo un'icona di bellezza. Irina ha già dimostrato la sua trasversalità debuttando sul grande schermo nel film Hercules al fianco di Dwayne Johnson e comparendo nel prestigioso Calendario Pirelli 2025. La sua presenza a Sanremo segna il ritorno del Festival alla tradizione delle grandi star internazionali capaci di attirare l'attenzione dei media ben oltre i confini nazionali.

Nel frattempo, proseguono le polemiche dopo il ritiro del comico Andrea Pucci, annunciato inizialmente come co-conduttore. Dopo una serie di minacce e critiche rivolte a lui e alla sua famiglia, l'artista ha deciso di fare un passo indietro. Gesto che ha suscitato la reazione, tra gli ultimi, anche dell'ex direttore di Rai 1, Mauro Mazza: "Io da direttore di Rai1 ho gestito tre Sanremo: 2010, 2011, 2012. E Pucci è il primo caso nella storia di censura preventiva. Esponenti politici del PD della Commissione di Vigilanza hanno detto: "Pucci no, perché è fascista, omofobo", non era mai successo".