Achille Lauro co-conduttore del Festival di Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti al Tg1

Carlo Conti ha scelto ancora una volta la vetrina del Tg1 delle 20 per lanciare un nuovo annuncio su Sanremo 2026, svelando il nome del co-conduttore che affiancherà lui e Laura Pausini all’Ariston nel corso della seconda serata: si tratta di Achille Lauro.

Manca ormai meno di un mese al 24 febbraio, data ufficiale della prima serata di Sanremo 2026, e la macchina del Festival corre a velocità massima. Fedele alla tradizione inaugurata negli anni passati, Carlo Conti utilizza il Tg1 delle 20 come "ufficio stampa" d'eccezione. Nell'edizione del 29 gennaio, il conduttore ha rivelato ufficialmente il nome di un altro co-conduttore che lo affiancherà per una delle cinque serate: si tratta di Achille Lauro, che sarà presente nella seconda serata di mercoledì 25 febbraio. Una scelta che completa un "tridente" d'eccezione: il nuovo arrivato, infatti, dividerà la scena anche con Laura Pausini, già confermata nel ruolo di madrina e co-conduttrice per l'evento. Confermato anche Max Pezzali, che sarà il super ospite di quest'anno.

L'artista, in gara lo scorso anno con "Incoscienti giovani", torna quindi a Sanremo con una veste del tutto diversa. Ma si limiterà solo a condurre, o canterà? "Io sono solo un umile conduttore, vedremo", la risposta di Lauro alla domanda diretta di Giorgia Cardinaletti. "Vedremo se ci sarà tempo di farlo cantare", ha chiuso Conti. Già nei giorni scorsi si erano rincorse le indiscrezioni sulla sua partecipazione al Festival, visto che sui social in molti avevano lanciato un vero e proprio appello affinché partecipasse per dedicare un ricordo alle vittime della tragedia di Crans Montana.

Mentre i tasselli ufficiali iniziano a comporre il mosaico di Conti, il "toto-nomi" sulle restanti protagoniste femminili si fa sempre più frenetico. Tra i corridoi di Viale Mazzini circola con insistenza il nome di Belen Rodriguez: per la showgirl argentina non si tratterebbe solo di una conduzione, ma di una performance a tutto tondo che la vedrebbe impegnata in un duetto speciale con uno dei Big in gara, che già sono stati annunciati. Quotazioni in rialzo anche per Samira Lui, che dopo il successo riscosso a La Ruota della Fortuna al fianco di Gerry Scotti, sembra essere diventata una delle papabili favorite per una serata all'Ariston. Non restano a guardare le altre protagoniste della televisione italiana: da un lato Andrea Delogu, che cavalca l’onda del trionfo nell'ultima edizione di Ballando con le Stelle, dall'altro la professionalità di Francesca Fialdini, volto amatissimo del daytime Rai.