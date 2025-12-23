Eventi e Festival
Festival di Sanremo 2026

Belen Rodriguez ospite delle cinque serate di Sanremo 2026: “Canterà con un Big in gara”

Luca Dondoni rivela che Belen Rodriguez sarà ospite di tutte le serate del Festival di Sanremo 2026. Canterà con Samurai Jay sul palco dell’Ariston: “Fa parte della canzone del rapper, una canzone abbastanza ritmata”.
A cura di Gaia Martino
Festival di Sanremo 2026

Luca Dondoni ai microfoni del podcast Pezzi Podcast, da lui ideato insieme ad Andrea Laffranchi e Paolo Giordano, ha rivelato alcuni dettagli sulla partecipazione di Samurai Jay al Festival di Sanremo 2026. Il giovanissimo rapper originario di Mugnano, provincia di Napoli, è stato scelto tra i 30 artisti in gara della prossima edizione della kermesse diretta e condotta da Carlo Conti, e stando a quanto rivelato dal giornalista e speaker, non sarà solo sul palco dell'Ariston durante le cinque serate, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Con lui, salvo imprevisti, ci sarà Belen Rodriguez.

Dondoni rivela che la showgirl argentina sarà "ospite speciale" del Festival, accanto al rapper, per tutte le serate: "Fa parte della canzone che Samurai Jay porta in gara, una canzone abbastanza ritmata. Belen Rodriguez sarà presente sul palco per dire "Ehi Chico vai un po' più lento". Dirà solo queste parole, con le gambe accavallate, e il pezzo diventerà un po' più lento", le parole ai microfoni del podcast. Il brano di Samurai Say per Sanremo si intitola "Ossessione" e durante la sua presentazione, una settimana fa, con Carlo Conti, ha spiegato: "Una sana ossessione, il motore che ci muove a tutti noi ambiziosi. Per una donna, per la musica, per la vita. Tocca correre".

Il giornalista ha rivelato anche chi sarà ospite di Sanremo 2026 accanto a Samurai Jay per la serata Cover: "Nella serata dei duetti Samurai Jay feat Zucchero Fornaciari". Stando a quanto rivela, quindi, il celebre artista affiancherà il rapper napoletano nella quarta serata della kermesse. La notizia sembrerebbe essere certa: "Può sempre cambiare tutto, ma per ora..", ha però aggiunto. Per Zucchero si tratterebbe di un grande ritorno sul palco dell'Ariston dopo l'ultima volta che fu ospite sei anni fa, ai tempi della conduzione e direzione artistica di Amadeus, nel 2020.


