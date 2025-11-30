Samurai Jay al Festival di Sanremo 2026, Mugnano tifa per lui: “Siamo fieri di te”

Il rapper Samurai Jay

Sono stati annunciati oggi, domenica 30 novembre, i cantanti in gara, nella categoria "Big", al Festival di Sanremo 2026, che si svolgerà dal 24 al 28 febbraio, come sempre, al Teatro Ariston. Saranno 30 gli artisti in gara che si esibiranno per vincere la 76esima edizione del festival della canzone italiana, tra ritorni e prime volte: tra coloro che saliranno sul palco dell'Ariston per la prima volta – almeno in gara – c'è anche Samurai Jay, giovanissimo rapper originario di Mugnano, nella provincia di Napoli, autore di brani come Halo, che con la frase "È tutto sbagliato, sta andando tutto al contrario", è stato uno dei tormentoni dell'estate 2025.

E proprio Mugnano, cittadina dell'hinterland settentrionale di Napoli, ha voluto festeggiare la notizia della partecipazione di Samurai Jay al prossimo Festival di Sanremo. In un post pubblicato su Facebook, infatti, il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, ha tessuto le lodi del giovane rapper: È nato a Mugnano, è cittadino di Mugnano, ed è da qui che parte questa straordinaria storia che oggi arriva dritta sul palco più importante d’Italia: quello del Festival di Sanremo 2026. Noi abbiamo creduto in lui dal giorno zero. Gli abbiamo dato spazio, voce e fiducia sui nostri palchi, anno dopo anno, sostenendo il suo percorso con convinzione e orgoglio" ha scritto Sarnataro.

"Celebriamo un figlio di Mugnano che ce l’ha fatta – ha scritto ancora il sindaco – senza mai dimenticare le sue radici, senza mai smettere di lottare. Siamo fieri di te. Fierissimi. Perché questa vittoria è anche un po’ nostra. E perché chi nasce qui e arriva così in alto, vale il doppio. In bocca al lupo!".

Chi è Samurai Jay, da Mugnano al Festival di Sanremo 2026

Giovanissimo, Samurai Jay, nome d'arte di Gennaro Amatore, è nato a Mugnano il 1° ottobre del 1998: ha, quindi, compiuto da poco 27 anni. Nonostante la sua giovane età e la carriera relativamente breve, Samurai Jay ha già collaborato con nomi importanti della scena rap italiana, ma non solo, come Dark Polo Gang, Jake La Furia, Guè Pequeno e Gigi D'Alessio. In realtà, il giovane rapper mugnanese è già salito sul palco dell'Ariston: durante la seconda serata del Festival di Sanremo del 2021, infatti, Samurai Jay si è esibito come ospite insieme proprio a Gigi D'Alessio, con Ivan Granatino, Enzo Dong e Lele Blade, con la canzone "Guagliune".