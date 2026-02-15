Andrea Bocelli super ospite della serata finale di Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti a Domenica In

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continuano gli annunci di Carlo Conti a poco più di una settimana dall'inizio del Festival di Sanremo 2026, che si terrà dal 24 al 28 febbraio. Il conduttore e direttore artistico, in collegamento da Sanremo con la puntata del 15 febbraio di Domenica In, ha annunciato Andrea Bocelli sarà super ospite nella serata finale del 28 febbraio. "Lui, Eros e Laura rappresentano i tre grandi nomi lanciati di Pippo Baudo, quest'anno il Festival è dedicato a lui", ha spiegato.

"Sei emozionato?", ha chiesto Mara Venier a Carlo Conti, che si è collegato direttamente da Sanremo, con il mare alle spalle. "Lo sai, la mia tranquillità mi porta a vivere anche quest'anno con grande serenità, sperando di aver fatto un buon lavoro. Ho delle compagna e dei compagni di viaggio meravigliosi. Non vedo l'ora di far sentire queste 30 canzoni agli italiani", ha spiegato il conduttore. Poco dopo è stato mostrato al pubblico un estratto dell'incontro tra Conti e i 30 artisti di Sanremo 2026 con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, avvenuto il 13 febbraio al Quirinale. "Ho visto grandissima emozione, sono usciti con un pizzico di emozione in più. Era la prima volta, dallo scorso anno che ci tentavo. Ho detto agli artisti di non prendere impegni per il 13 febbraio e di fermare le prove", ha spiegato.

Conti ha poi annunciato la presenza di un altro super ospite nella serata finale di Sanremo 2026, in programma per sabato 28 marzo. Sul palco dell'Ariston, ha svelato, si esibirà Andrea Bocelli, che andrà a completare gli altri grandi nomi di questa edizione, che sarà dedicata a Pippo Baudo scomparso lo scorso 16 agosto: "Lui, Eros e Laura rappresentano i tre grandi nomi lanciati di Pippo Baudo, quest'anno il Festival è dedicato a lui".

Chi sono gli altri super ospiti di Sanremo 2026

Il cast della 76esima edizione del Festival è ormai quasi al completo, tra ospiti e co-conduttori che affiancheranno il direttore artistico sera dopo sera: Eros Ramazzotti e Alicia Keys duetteranno insieme sul palco dell'Ariston nella serata dedicata ai duetti, mentre Pilar Fogliati sarà ospite della seconda serata (mercoledì 25 febbraio), con Achille Lauro e Lillo co-conduttori. Martedì 24 febbraio atteso sul palco come super ospite Tiziano Ferro, che festeggerà i 25 anni di Xdono con una grande festa insieme al pubblico. Attesa anche Irina Shayk come co-conduttrice. Laura Pausini sarà invece al fianco di Conti per tutte e cinque le serate.