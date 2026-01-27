Festival di Sanremo 2026, gli ospiti confermati e quelli attesi: all’Ariston Sabrina Ferilli e Luca Argentero

Il Festival di Sanremo si avvicina e sono stati confermati i primi nomi di chi sarà sul palco dell’Ariston nelle cinque serate dal 24 al 28 febbraio. Ci saranno Sabrina Ferilli e Luca Argentero, ma intanto sono spuntano anche i nomi dei superospiti dopo la smentita della partecipazione di Madonna.

Il Festival di Sanremo si avvicina, i preparativi per le cinque serate, in onda dal 24 al 28 febbraio, continuano a tambur battente e intanto emergono anche i primi nomi di coloro che calcheranno il palco dell'Ariston oltre ai cantanti in gara. Gli ospiti di quest'anno, confermati finora, sono Luca Argentero e Sabrina Ferilli. Intanto, si parla anche di possibili super ospiti: era stato fatto il nome di Madonna che, però, è stato smentito.

Gli ospiti di Sanremo 2026

Come è noto, gli ospiti del Festival di Sanremo, spesso e volentieri, si cimentano anche in attività lontane della conduzione, ed è proprio il caso di Sabrina Ferilli. L'attrice romana, reduce dal successo della fiction A testa alta su Canale 5, tornerà all'Ariston, dopo l'esperienza del 2022 con Amadeus, in veste di co-conduttrice, per affiancare uno dei protagonisti in gara nella serata cover, sebbene ancora non sia chiaro quale sarà il suo ruolo nella performance. Tra i nomi sicuri, spunta anche quello di Luca Argentero. Non è certo la prima volta per l'attore sul palco del Festival, ma stavolta il volto di Doc-Nelle tue mani, la cui prossima stagione andrà in onda su Rai1 nei prossimi mesi, presenzierà alla kermesse in veste di ambasciatore della fiction italiana nel mondo. Si è parlato, poi, di un ritorno di Achille Lauro, che starebbe preparando un duetto con Laura Pausini, unica co-conduttrice di tutte le serate.

Il toto nomi sui super ospiti al Festival

Dopo la smentita di Madonna sul palco dell'Ariston, non sono mancate le ipotesi sui possibili nomi che potrebbero arrivare nella città dei fiori. Tra i papabili ha fatto capolino, ancora una volta, il nome di Tiziano Ferro. Il cantante ha pubblicato ad ottobre il suo ultimo album ed è stato anche una presenza fissa del Festival nel 2020, con Amadeus e Fiorello. Al momento la voce non è stata confermata, ma si era parlato anche di Eros Ramazzotti, che quest'anno festeggia i suoi 40 anni di carriera.