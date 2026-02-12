Eros Ramazzotti e Alicia Keys a Sanremo 2026: Carlo Conti annuncia il duetto nella serata di giovedì 26 febbraio

Carlo Conti annuncia al Tg1 Eros Ramazzotti e Alicia Keys insieme sul palco di Sanremo giovedì 26 febbraio. L’annuncio dopo la settimana del caso Pucci e le polemiche sulla conduzione.

Carlo Conti torna al Tg1 delle 20 per comunicare altre novità del suo Festival di Sanremo. E lo fa dopo una settimana che ha messo a dura prova la sua gestione della kermesse, tra rinunce forzate e polemiche politiche che hanno investito la Rai e la scelta dei conduttori.

Il direttore artistico ha annunciato che Eros Ramazzotti e Alicia Keys si esibiranno insieme nella serata di giovedì 26 febbraio, la quarta del Festival che prenderà il via martedì 24 e si concluderà come da tradizione sabato 28.

La settimana del caso Pucci

L'annuncio arriva al termine di sette giorni complicati per Conti. Andrea Pucci, inizialmente previsto come co-conduttore della terza serata, ha rinunciato all'incarico dopo l'ondata di critiche sui social e, soprattutto, dopo l'interrogazione presentata dal Partito Democratico alla Vigilanza Rai. Una marcia indietro che ha lasciato scoperta una delle serate del Festival e costretto Conti a riorganizzare la conduzione.

La risposta con i big internazionali

Conti risponde alle polemiche facendo quello che sa fare meglio: lavorare sui contenuti artistici. L'annuncio di Eros Ramazzotti e Alicia Keys insieme sul palco dell'Ariston rappresenta un colpo significativo per il direttore artistico, che punta sui grandi nomi internazionali per alzare il livello della serata. L'accoppiata tra uno degli artisti italiani più conosciuti all'estero e una star mondiale del calibro di Alicia Keys promette scintille.

Il Festival riparte tra 12 giorni

Il Festival di Sanremo 2026 prenderà il via martedì 24 febbraio. Conti avrà poco meno di due settimane per chiudere gli ultimi dettagli organizzativi e, di conseguenza, gli ultimi annunci. La macchina organizzativa della Rai è già al lavoro a pieno regime, mentre il direttore artistico continua a gestire una kermesse che, come dimostrano le ultime settimane, resta uno degli eventi televisivi più complessi e politicamente sensibili del panorama italiano.

Domani, gli artisti di Sanremo saranno ricevuti dal Capo dello Stato, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Saranno presenti Carlo Conti, Laura Pausini e tutti gli artisti in gara.