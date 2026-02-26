La trasformazione di Serena Brancale: “Non è il Sanremo dei colori, voglio dare importanza alla canzone”

Serena Brancale ha spiegato a Fanpage.it perché quest’anno per Sanremo ha stravolto la sua immagine: nuovo colore di capelli, look rinnovati, uno stile diverso.

Serena Brancale in custom di Laura Andraskho

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Serena Brancale ha deciso di mostrare al pubblico sanremese un'altra parte di sé, ben più intima rispetto all'anima scatenata, calorosa, grintosa e festaiola che avevamo ammirato l'anno scorso. Sanremo 2026 segna un'evoluzione, un passo in avanti, un cambiamento, arrivato dopo un percorso durato anni. Ne sonon serviti sei per rielaborare il lutto, la perdita dell'amata madre. E infatti in gara la cantante porta stavolta un brano a lei dedicato, che è un omaggio frutto di quel dolore, una canzone profonda e commovente. Un'interpretazione così delicata richiede un'immagine altrettanto soft. Era impensabile per lei arrivare all'Ariston coi look sgargianti e colorati della precedente edizione, perfetti per "Anema e core" ma di certo non per "Qui con me". Ecco perché assieme alla stylist ha lavorato in tutt'altra direzione, come ha spiegato a Fanpage.it.

Il significato dei look di Serena Brancale

Raggiunta telefonicamente da Fanpage.it, Serena Brancale ha raccontato quanto sia stato liberatorio esibirsi sul palco dell'Ariston, con una canzone così significativa, arrivata dopo anni di dolore. In questo arco di tempo ha cercato le parole giuste, ha cercato un modo diverso per vivere quel dolore, quella ferita che ovviamente non verrà mai sanata del tutto: la risposta l'ha trovata in questo brano, molto diverso dai precedenti. La canzone rispecchia nel testo e nel sound le nuove consapevolezze dell'artista, il lavoro fatto su di sé in questi anni.

La cantante si è detta molto concentrata sulla gara e felice di avere accanto a sé la sorella Nicole: le fa da Direttrice d'orchestra e l'ha definita il suo portafortuna. Ha anche spiegato di aver deciso di affrontare la gara in modo molto serio, anche dal punto di vista dell'immagine. Dopo l'abito bianco del debutto, nella terza serata la cantante ha scelto una tonalità nude: è un abito decisamente minimal, una creazione custom di Laura Andraskho.

La sua unica preoccupazione era che i look non sovrastassero la canzone, ma la accompagnassero. Ha spiegato così il progetto stilistico messo sù con la stylist Carlotta Loisi, che la segue nell'avventura sanremese: "A lei ho chiarito subito che volevo qualcosa che mettesse in evidenza la canzone, non le forme. Femminile sì, ma veramente pulita, leggera, pura: solo colori chiari. Così è stato nella prima serata e voglio continuare a dare importanza più alle parole del testo che all'outfit. Non è per me il Sanremo dei colori, voglio che tutto si concentri sulla profondità della canzone. Ci sono tante cose che mi fanno emozionare che indosserò".