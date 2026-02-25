Perché Serena Brancale ha pianto a Sanremo 2026: “Racconto una cosa che mi ferisce ancora, ci ho messo sei anni”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le aspettative su Serena Brancale erano altissime, ma la realtà ha superato ogni previsione. Dopo una performance impeccabile che l'ha proiettata dritta nelle prime cinque posizioni della classifica provvisoria della prima serata di Sanremo 2026, l'artista pugliese si è lasciata andare a un pianto commosso sul palco dell'Ariston. Un momento intenso, al termine del quale però la cantante non ha proferito parola. Un fatto che ha spinto gli spettatori a chiedersi cosa si celasse dietro quegli occhi lucidi rivolti verso il cielo al termine di "Qui Con Me".

Il motivo delle lacrime di Serena Brancale

La canzone portata al Festival non è un semplice brano d'amore, ma una lettera indirizzata alla madre, scomparsa nel 2020. Un lutto che Serena Brancale non ha mai smesso di elaborare e che ha deciso di trasformare in musica solo quando si è sentita pronta a gestire il peso delle parole. Per lei, dunque, salire su quel palco ha significato riaprire un capitolo dolorosissimo: "Parlo a mia madre in questo brano. È una lettera che le dedico, c'ho messo sei anni per arrivare a questo perché avevo bisogno di tempo per trovare tutte le parole giuste, soprattutto con tanto silenzio. Non è una cosa che porto perché devo far divertire, ma devo raccontare una cosa che mi ferisce, continua a ferirmi. È una ferita che rimane", spiegò al Corriere in un'intervista rilasciata lo scorso agosto.

Brancale ha spiegato come il legame con la madre sia diventato quasi simbiotico nel tempo. Un'eredità fatta di abitudini, paure e gesti che oggi rivede in se stessa e nel modo in cui prova a proteggere il fratello minore. La commozione sul palco nasce proprio dalla consapevolezza di questa presenza costante: "Io sono diventata esattamente come lei. Capisco i consigli di protezione, di paura che mi dava. Mi sento lei perché oggi dico le stesse cose a mio fratello. Mi guardo, mi ascolto, la mia voce comincia ad assomigliare tanto alla sua. Per questo è qui con me, nelle cose che vedo ogni giorno nello specchio".

Il cambio stilistico dell'artista

Se il 2025 era stato l'anno della consacrazione "pop" e dei ritmi travolgenti, dunque, Sanremo 2026 segna per Serena Brancale una tappa diversa della sua carriera. Lo stile è completamente diverso, sia nell'abbigliamento che nel ritmo. Una performance che, al di là delle classifiche, ha già consacrato l'artista come vincitrice morale di questa edizione del Festival.