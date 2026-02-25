Svelate solo le prime cinque posizioni della classifica dopo la prima serata di Sanremo

Alla fine della prima serata del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha svelato le prime cinque posizioni della classifica provvisoria, che sono in ordine casuale: Arisa, Fulminacci, Ditonellapiaga e Fedez e Masini.

Si è conclusa la prima serata del Festival di Sanremo 2026. Carlo Conti ha chiuso la diretta di martedì 24 febbraio annunciando solo le prime cinque posizioni della classifica provvisoria, che sono in ordine casuale: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez e Masini. A votare la giuria di sala stampa, Tv e web. Per tutta la serata, al fianco del conduttore e direttore artistico ci sono stati Laura Pausini e Can Yaman come co-conduttori. Ospiti Tiziano Ferro e Max Pezzali, che si è esibito dalla nave Costa.

La classifica provvisoria dopo la prima serata

