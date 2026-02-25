Eventi e Festival
Festival di Sanremo 2026

Svelate solo le prime cinque posizioni della classifica dopo la prima serata di Sanremo

Alla fine della prima serata del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha svelato le prime cinque posizioni della classifica provvisoria, che sono in ordine casuale: Arisa, Fulminacci, Ditonellapiaga e Fedez e Masini.
A cura di Elisabetta Murina
Festival di Sanremo 2026

Si è conclusa la prima serata del Festival di Sanremo 2026. Carlo Conti ha chiuso la diretta di martedì 24 febbraio annunciando  solo le prime cinque posizioni della classifica provvisoria, che sono in ordine casuale: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez e Masini. A votare la giuria di sala stampa, Tv e web. Per tutta la serata, al fianco del conduttore e direttore artistico ci sono stati Laura Pausini e Can Yaman come co-conduttori. Ospiti Tiziano Ferro e Max Pezzali, che si è esibito dalla nave Costa.

La classifica provvisoria dopo la prima serata

Nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2026, trasmessa su Rai1 martedì 24 febbraio, si sono esibiti tutti e 30 i Big in gara. A votare la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Al termine di tutte le esibizioni, Carlo Conti ha annunciato la classifica parziale dei primi cinque Big in ordine casuale:

  • Arisa
  • Fulminacci
  • Serena Brancale
  • Ditonellapiaga
  • Fedez e Masini
Eventi e Festival
