Laura Pausini cambia stile per la terza serata di Sanremo 2026: incanta con tulle e fiocchi nei look

Laura Pausini sta portando avanti l’avventura sanremese con naturalezza, professionalità e ironia: serata dopo serata, all’Ariston sta sfoggiando abiti da diva.

Laura Pausini nella terza serata di Sanremo

Da giovanissima esordiente in gara a ospite internazionale a conduttrice: il palco di Sanremo ha visto crescere Laura Pausini, l'ha vista diventare la donna e artista di fama mondiale che è oggi. Carlo Conti l'ha voluta con sé in questa avventura sanremese, sul palco dell'Ariston: lo sta affiancando con professionalità, ironia e tanti cambi d'abito.

Il primo look di Laura Pausini

Look da gala per Laura Pausini nella terza serata del Festival. La co-conduttrice per aprire ufficialmente la terza serata ha scelto un outfit elegantissimo, bicolore: corpetto a maniche lunghe in velluto nero e gonna asimmetrica, riccamente arricciata e vaporosa, impreziosita da piume sul tulle. È un abito d'archivio di Oscar De La Renta: fa parte della collezione Autunno/Inverno 2020. È lo stesso indossato nel 2021 dall'attrice Laura Dern agli Oscar. Tocco chic nei capelli col maxi fiocco e ovviamente, anche stasera gioielli grandi protagonisti: impossibile non notare i vistosi orecchini pendenti con pietre preziose rosa.

Laura Pausini in Oscar De La Renta

Cosa indossa Laura Pausini a Sanremo

Dai conduttori agli ospiti ai cantanti in gara, chi sale sul palcoscenico dell'Ariston lo fa portando un'immagine ben precisa. Dietro, ci sono professionisti chiamati a occuparsi di questo aspetto, che costruiscono una visione estetica attorno a ogni personaggio, affinché comunichi al meglio e arrivi il più possibile al pubblico. Nel caso di Laura Pausini, la cantante e conduttrice si è affidata alla stylist Monica Serani: è lei che l'ha guidata nella scelta degli outfit sanremesi delle cinque serate.

Carlo Conti e Laura Pausini

Nella prima serata c'è stato un occhio di riguardo a una Maison con cui l'artista ha un legame di lunga data: ha indossato creazioni da vera diva firmate Giorgio Armani e Giorgio Armani Privé. In questo modo, al debutto, ha anche omaggiato lo stilista da poco scomparso. Ha confermato la predilezione per questo brand anche nella seconda serata, dove ha fatto la sua comparsa anche la terza linea della Casa di moda, ossia la collezione Emporio Armani.