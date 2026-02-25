I gioielli di Laura Pausini a Sanremo 2026: quanto valgono collane e orecchini della co-conduttrice

Laura Pausini al Festival di Sanremo 2026 ha dimostrato di essere una perfetta co-conduttrice. Ad arricchire questa inedita esperienza sono i gioielli preziosi che indossa ogni sera: ecco chi li ha firmati e quanto valgono.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Laura Pausini sembra essere la grande rivelazione della della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Sebbene al momento non si sia ancora esibita sulle note dei suoi più grandi successi, è riuscita a distinguersi per talento nella nuova veste di co-conduttrice. Ironica, professionale ed elegantissima: la cantante ha dato prova di essere una vera e propria diva moderna. A rendere la sua esperienza iconica sono stati i look che ha sfoggiato sul palco dell'Ariston, arricchiti da meravigliosi gioielli di diamanti. Chi ha firmato i suoi preziosi della seconda puntata e qual è il loro valore?

Chi firma i gioielli di Laura Pausini a Sanremo 2026

Ieri sera, in occasione del debutto sanremese, Laura Pausini si è affidata alla Maison Giorgio Armani, che ha realizzato per lei tre diversi abiti custom, dalla sinuosa sirena di velluto al tubino scintillante con cappa coordinata, fino ad arrivare al maxi dress blu tempestato di cristalli. Ad attirare le attenzioni dei fan sono stati soprattutto i gioielli, tutti firmati Pomellato.

Laura Pausini con collana Pomellato

Una collana artigianale di diamanti con maxi tanzanite, un anello della collezione Nudo da 53.000 euro, un altro della collezione Iconica da 10.700 euro e uno a catena da 45.000 euro, per non parlare dei tre anelli con topazio blu London indossati tutti insieme (da 4.400 euro al pezzo): gli accessori scintillanti della cantante vantano un valore da capogiro. Per la seconda serata, invece, Laura ha cambiato brand, puntando tutto sui gioielli preziosi di Damiani.

Laura Pausini con gioielli Damiani

Gli anelli e gli orecchini della seconda serata

Per completare il primo look della seconda serata, quello nero tempestato di cristalli di Giorgio Armani Privé, Laura Pausini ha scelto una serie di anelli Damiani, per la precisione i modelli Belle Époque Reel in oro e diamanti. Sulla mano sinistra ne ha tre in oro rosa con diamanti 8,3 mm (da 6.150 euro), abbinati a tre verette (la più grande è la Veramore da 6.490 euro).