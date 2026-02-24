La collana di Laura Pausini a Sanremo 2026: il gioiello degli anni ’60 con 78 diamanti e tanzanite
Laura Pausini è la protagonista indiscussa della 76esima edizione del Festival di Sanremo, dove ricopre gli inediti panni di co-conduttrice al fianco di Carlo Conti. Non è la sua prima volta all'Ariston, anzi, ha calcato l'ambito palcoscenico fin da giovanissima, quando si è aggiudicata la vittoria nella sezione Nuove Proposte con La Solitudine. Da allora di tempo ne è passato e ad oggi viene considerata una diva internazionale. Ne ha data l'ennesima prova con i look sfoggiati durante la prima serata sanremese, tutti arricchiti da preziosi gioielli scintillanti: ecco chi li ha firmati.
La collana di diamanti con la pietra blu di Laura Pausini a Sanremo 2025
Per la prima apparizione sul palco di Sanremo 2026 Laura Pausini ha puntato sull'eleganza senza tempo di un maxi dress di Giorgio Armani Privé ma a rendere ancora più sofisticato il look è stata la collana scintillante, messa in risalto dal sensuale scollo a barca. È firmata Pomellato ed è un modello artigianale realizzato con oltre 700 ore di lavorazione.
Si chiama Asimmetrico fa parte della Collezione 1967 ed è composta da 78 diamanti incastonati tra loro in moduli flessibili d'oro rosa per dare vita a un "effetto tessuto". La sua particolarità, però, è la rara pietra tanzanite da 55,96 carati dal taglio irregolare dalle sfumature blu-viola che catturano la luce in modo imprevedibile. Trattandosi di un prezioso artigianale di Alta Gioielleria, non è in vendita sul sito ufficiale del brand, è disponibile solo su richiesta. In abbinato ha indossato un anello in oro bianco con diamanti e tanzanite, collezione Nudo Alta Gioielleria di Pomellato e un anello in oro rosa con diamanti, collezione Iconica.
La parure di diamanti del secondo look di Laura Pausini
Ad adornare il secondo look di Laura Pausini a Sanremo è stata una nuova parure scintillante di Pomellato, sempre artigianale e di Alta Gioielleria. Gli orecchini sono i Moonstones High Jewelry, dei pendenti con oltre 29 carati di luminose pietre di luna e 643 diamanti bianchi.
L'anello questa volta non è coordinato: è in oro rosa e oro bianco con diamanti, della collezione Catene High Jewelry (sempre di Pomellato).