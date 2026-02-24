La collana di Laura Pausini a Sanremo 2026: il gioiello degli anni ’60 con 78 diamanti e tanzanite

Laura Pausini è la grande protagonista della 76esima edizione del Festival di Sanremo, dove ricopre i panni di co-conduttrice. Chi ha firmato i gioielli scintillanti che hanno arricchito i look della prima serata?

Laura Pausini è la protagonista indiscussa della 76esima edizione del Festival di Sanremo, dove ricopre gli inediti panni di co-conduttrice al fianco di Carlo Conti. Non è la sua prima volta all'Ariston, anzi, ha calcato l'ambito palcoscenico fin da giovanissima, quando si è aggiudicata la vittoria nella sezione Nuove Proposte con La Solitudine. Da allora di tempo ne è passato e ad oggi viene considerata una diva internazionale. Ne ha data l'ennesima prova con i look sfoggiati durante la prima serata sanremese, tutti arricchiti da preziosi gioielli scintillanti: ecco chi li ha firmati.

La collana di diamanti con la pietra blu di Laura Pausini a Sanremo 2025

Per la prima apparizione sul palco di Sanremo 2026 Laura Pausini ha puntato sull'eleganza senza tempo di un maxi dress di Giorgio Armani Privé ma a rendere ancora più sofisticato il look è stata la collana scintillante, messa in risalto dal sensuale scollo a barca. È firmata Pomellato ed è un modello artigianale realizzato con oltre 700 ore di lavorazione.

Collana Asimmetrico Pomellato

Si chiama Asimmetrico fa parte della Collezione 1967 ed è composta da 78 diamanti incastonati tra loro in moduli flessibili d'oro rosa per dare vita a un "effetto tessuto". La sua particolarità, però, è la rara pietra tanzanite da 55,96 carati dal taglio irregolare dalle sfumature blu-viola che catturano la luce in modo imprevedibile. Trattandosi di un prezioso artigianale di Alta Gioielleria, non è in vendita sul sito ufficiale del brand, è disponibile solo su richiesta. In abbinato ha indossato un anello in oro bianco con diamanti e tanzanite, collezione Nudo Alta Gioielleria di Pomellato e un anello in oro rosa con diamanti, collezione Iconica.

Laura Pausini con collana Pomellato

La parure di diamanti del secondo look di Laura Pausini

Ad adornare il secondo look di Laura Pausini a Sanremo è stata una nuova parure scintillante di Pomellato, sempre artigianale e di Alta Gioielleria. Gli orecchini sono i Moonstones High Jewelry, dei pendenti con oltre 29 carati di luminose pietre di luna e 643 diamanti bianchi.

Orecchini Moonstones High Jewelry di Pomellato

L'anello questa volta non è coordinato: è in oro rosa e oro bianco con diamanti, della collezione Catene High Jewelry (sempre di Pomellato).