Chi firma la collana di Laura Pausini nella serata finale di Sanremo 2026: i gioielli con diamanti e rubini

Laura Pausini ha stupito il pubblico della serata finale di Sanremo 2026 salendo sul palco con spettacolari gioielli di Alta Gioielleria. Ecco chi ha firmato la collana e gli orecchini della co-conduttrice del Festival.

Laura Pausini con gioielli Bulgari

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In questa edizione di Sanremo 2026 Laura Pausini ha portato sul palco una serie di look firmati da grandi nomi della moda italiana e internazionale. Nella prima serata è apparsa con luccicanti abiti di Giorgio Armani, lo stesso brand l'ha vestita per la seconda serata, quella in cui ha sfoggiato anche un cappotto dal decoro gioiello. Dopo un inizio in total black la co-conduttrice ha puntato sul colore, indossando abiti lime o cinnamon brown, disegnati per lei da Lorenzo Serafini, Direttore Creativo di Alberta Ferretti, poi è stata la volta, nella serata delle cover, dei look dal mood rock con capi in pelle firmati Balenciaga del Direttore Creativo Pierpaolo Piccioli. Ancora Balenciaga la veste per la finale.

I gioielli milionari di Laura Pausini a Sanremo

Tutti i look di Sanremo 2026 sono stati completati abbinando sontuosi gioielli con pietre preziose, dal valore quasi inestimabile. Molti pezzi fanno infatti parte delle collezioni di Alta Gioielleria di diverse Maison, si tratta dunque di gioielli unici e artigianali non in vendita tramite i classici canali online. Durante la prima serata del Festival sul web tutti cercavano la collana di Laura Pausini, un particolare collier Pomellato degli anni '60, decorato con diamanti e tanzanite. Poi è stata la volta dei sontuosi gioielli a forma di fiore della Maison Pasquale Bruni, di cui Pausini ha indossato nella terza serata modelli dal valore che supera i 100mila euro.

Laura Pausini con gioielli Bulgari

La collana di Laura Pausini per la finale di Sanremo

Per la serata finale di Sanremo 2026 la conduttrice sfoggia meravigliosi preziosi di Alta Gioielleria, tutti firmati Bvlgari e abbinati agli abiti Balenciaga by Pierpaolo Piccioli. In particolare, nel primo look, spunta una collana in oro bianco, con smeraldo ottagonale, circondato da diamanti a goccia o tondi e arricchita con quasi 80 smeraldi dal taglio diverso. A incorniciare il viso di Laura Pausini in questo caso ci sono un paio di orecchini in platino con due smeraldi ottagonali e diamanti.

Collier Bulgari Alta Gioielleria

Il secondo look della finale è completato con orecchini in oro rosa, con pietre di tanzanite a goccia, tormaline e diamanti a goccia o dal taglio brillante. Il rosa torna anche sull'anello con elementi in madreperla, zaffiro rosa ovale, diamanti e rubini. La serata si chiude in bellezza con il terzo look in cui spicca uno spettacolare collier, ancora firmato Bvlgari, realizzato in platino e impreziosito da diamanti e rubini tondi.