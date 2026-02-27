Chi veste Laura Pausini nella serata cover di Sanremo 2026: tutti i look della conduttrice del Festival

Laura Pausini

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella serata delle cover si respira sempre un'atmosfera particolarmente frizzante sul palco dell'Ariston. È il momento in cui i cantanti in gara si svincolano dal brano con cui competono alla kermesse e si cimentano con una cover, duettando assieme ad altri artisti. Carlo Conti per questo momento speciale ha scelto di avere con sé sul palco Bianca Balti; presente anche Lausa Pausini, coconduttrice fissa di questa edizione del Festival di Sanremo. Anche stasera, ha sfoggiato dei cambi d'abito uno più elegante dell'altro.

Laura Pausini apre la quarta serata cantando

Tocca a Laura Pausini aprire in grande stile la quarta serata, esibendosi sulle note dei suoi successi. Dall'esterno del Teatro è poi entrata all'interno della struttura, a prendersi gli applausi calorosi del pubblico. Look total black Balenciaga per lei, firmato da Pierpaolo Piccioli: top in pelle nera con strascico, un paio di pantaloni sartoriali, guanti a contrasto fucsia e maxi occhiali da sole a mascherina con dettaglio gioiello in strass sul lato superiore.

Laura Pausini in Balenciaga

Laura Pausini con le maxi zeppe

Look dark per il secondo cambio d'abito della conduttrice, che ha stupito con un drastico cambiamento di stile rispetto agli outfit delle serate precedenti, decisamente più strong, di grande impatto. È un abito in pelle con scollatura a V e gonna voluminoisa a cui ha abbinato un paio di zeppe e gioielli Bulgari.

Laura Pausini indossa gioielli Bulgari

Lo stile di Laura Pausini a Sanremo

I riuscitissimi look di Laura Pausini a Sanremo sono il frutto del lavoro della stylist Monica Serani, che ha studiato una serie di outfit degni di una diva, capaci di valorizzare la cantante rendendola una vera regina sul palco. Abito dopo abito, ha mantenuto sempre la massima eleganza, aggiungendo sempre dettagli preziosi. I gioielli, infatti, sono sin dalla prima serata assoluti protagonisti. La cantante sta dimostrando una certa predilezione per le Maison italiane. Ha sfoggiato nelle prime tre serate abiti firmati Giorgio Armani, Giorgio Armani Privé, Emporio Armani e Alberta Ferretti.