Laura Pausini nella terza serata di Sanremo con oro e diamanti: i gioielli costano più di 100 mila euro

Laura Pausini ha completato i look della terza serata sanremese con gioielli in oro e diamanti che hanno reso gli outfit ancora più preziosi.

Laura Pausini indossa l’anello Pasquale Bruni

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quando si costruisce il look di una grande occasione, non ci si può dimenticare dei gioielli. Questi elementi fanno sempre la differenza e negli outfit sanremesi di Laura Pausini hanno infatti un posto speciale. Sin dal debutto all'Ariston, la conduttrice ha sfoggiato splendide creazioni, che hanno reso i suoi look ancora più eleganti, dando un tocco scintillante e prezioso.

I gioielli di Laura Pausini nella terza serata

Laura Pausini è seguita dalla stylist Monica Serani, che la sta accompagnando in questa avventura sanremese: sta curando la sua immagine, ne ha costruito i look. Fino ad ora, l'artista ha sfoggiato abiti di brand italiani: l'abbiamo vista in Giorgio Armani e poi in Alberta Ferretti. Serata dopo serata, è stato impossibile non notare anche i preziosi gioielli aggiunti agli outfit, che hanno portato luce e un tocco prezioso.

Laura Pausini col collier Pasquale Bruni

Nella terza serata si è affidata alle collezioni di Pasquale Bruni. Hanno subito attirato l'attenzione gli orecchini pendenti in apertura di serata, a cui ha fatto seguito il Collier Ghirlanda Atelier in oro bianco con morganite e diamanti. Entrambi fanno parte della collezione di Alta Gioielleria, quella più prestigiosa ed elaborata, il cui prezzo non è reso noto sul sito ufficiale.

Laura Pausini indossa orecchini e anello Pasquale Bruni

Dello stesso brand sono anche i due anelli visti nella prima parte della serata, che ha abbinato a due differenti abiti per due diversi momenti. Uno è l'Anello giardini Segreti scelto per il primo look. Fa parte di una delle collezioni più iconiche del marchio e ha la forma di un doppio fiore, realizzato in diamanti bianchi e champagne. Costa 26.300 euro. L'altro è l'anello da mignolo Giardini Segreti in oro bianco e diamanti: costa 13.800 euro. Il valore dei due anelli è pari a 40.100 euro.

Anello Pasquale Bruni

Giardini Segreti è un viaggio negli elementi naturali: foglie, fiori, farfalle. È un riferimento al giardino, ma inteso come metafora dell'animo femminile: da ammirare, svelare, rispettare. Queste creazioni si ispirano alle corti di Milano, ai suoi giardini nascosti e magici, ricchi di mistero e storie da scoprire.

Gioielli Pasquale Bruni

In abbinamento all'ultimo look, per chiudere in grande stile la terza puntata, la conduttrice ha optato per un maxi collier in oro rosa da 58 mila euro della stessa linea. In questo caso i petali in oro rosa che circondano il collo vogliono rappresentare il perfetto equilibrio tra forza e dolcezza e sono gli stessi degli anelli. Uno è l'anello Cinque Foglie da 8.980 euro, l'altro ha nuovamente il fiore protagonista e costa 4.250 euro. Il valore complessivo dei gioielli supera di gran lunga i 100 mila euro.