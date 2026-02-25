Laura Pausini continua a brillare a Sanremo 2026: gli abiti scintillanti della seconda serata

Laura Pausini continua a essere la grande protagonista del Festival di Sanremo 2026, dove ricopre i panni di co-conduttrice in tutte e 5 le serate. Cosa ha indossato nella seconda puntata e chi ha firmato i suoi look?

La 76esima edizione del Festival di Sanremo è arrivata alla sua seconda serata e tutti gli occhi continuano a essere puntati su Laura Pausini, la co-conduttrice che Carlo Conti ha voluto al suo fianco per tutte e 5 le puntate. Ieri la cantante ha debuttato in questa inedita versione e ha dato prova di grande eleganza e ironia, anche se non ha avuto la possibilità di cantare (probabilmente a causa delle tempistiche molto ristrette). Oggi a farle compagnia sul palco dell'Ariston ci sono anche Pilar Fogliati e Achille Lauro e non si esclude che con quest'ultimo possa esibirsi sulle note di 16 marzo, il brano che proprio di recente li ha visti duettare. A farla da padrone in questa esperienza di Laura sono i meravigliosi abiti che indossa: chi ha firmato i look della seconda serata?

Il primo look di Laura Pausini per la seconda serata sanremese

Laura Pausini ha superato a pieni voti il debutto da co-conduttrice non solo grazie alla sua ironia ma anche grazie alla classe che da sempre la contraddistingue. Seguita dalla stylist Monica Serani, che ha scelto con lei tutti i look sanremesi, ieri ha incantato tutti spaziando tra velluti e scintillii della Maison Giorgio Armani.

Laura Pausini in Giorgio Armani Privé con gioielli Damiani

Maxi sirene da diva, cappe scintillanti e cascate di cristalli: la cantante ha impreziosito gli outfit con una serie di preziosissimi gioielli di diamanti. Per questa seconda serata ha continuato ad affidarsi al brand del compianto stilista, facendo la sua prima apparizione sul palco "in solitaria" in total black super sparkling. Ha indossato un completo tempestato di micro cristalli con pantaloni palazzo e bustier-giacca con la coda da tight e ricami a effetto laccio lungo l'abbottonatura. Per completare il tutto ha scelto tacchi a spillo dark e gioielli d'oro e diamanti di Damiani.