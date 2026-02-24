Laura Pausini, il debutto alla conduzione di Sanremo 2026 con abiti da diva: tutti i look della prima serata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È partita ufficialmente la 76esima edizione del Festival di Sanremo, l'evento italiano più atteso dell'anno che fino al prossimo sabato, 28 febbraio 2026, terrà milioni di spettatori incollati alla tv. Al di là dei big in gara, che ogni sera si sfidano a colpi di acuti e duetti, la vera protagonista della kermesse canora è Laura Pausini, tornata all'Ariston in una versione inedita, quella di co-conduttrice. Lo scorso gennaio il direttore artistico Carlo Conti l'ha invitata ad affiancarla durante tutte le puntate e lei non ha potuto fare a meno di accettare con emozione e soddisfazione. Cosa ha indossato e chi ha firmato gli abiti della prima serata?

Chi veste Laura Pausini durante la prima serata di Sanremo 2026

Da sempre icona di stile e di eleganza, fin dalla prima apparizione sul palcoscenico dell'Ariston Laura Pausini è riuscita a distinguersi per classe. Per questa nuova esperienza sanremese si è fatta seguire dalla stylist Monica Serani, che ha scelto con lei tutti i look del Festival. La cantante ha ormai abbandonato i completi oversize degli anni '90, per il debutto si è trasformata in una principessa contemporanea super chic, affidandosi totalmente alla Maison Giorgio Armani. Così facendo, ha reso omaggio sia alla moda Made in Italy che allo stilista scomparso lo scorso anno, con cui ha sempre condiviso un rapporto speciale.

Laura Pausini in Giorgio Armani Privé

Il debutto sanremese di Laura Pausini in blu notte

La prima apparizione sulla scalinata dell'Ariston di Laura Pausini è stata in blu notte con lungo abito in velluto di seta della collezione Giorgio Armani Privé. Il modello è stato creato appositamente per lei ed è contraddistinto da una sinuosa gonna a sirena e un bustier con scollo a barca e spalline che cadono morbide sulle spalle.

Leggi anche Perché Dargen D'Amico nella prima serata di Sanremo 2025 ha indossato le scarpe con le dita

L’abito blu notte di Giorgio Armani Privé

Per completare il tutto la co-conduttrice ha scelto dei vertiginosi tacchi a spillo di Casadei e un'appariscente collana di diamanti. Si tratta del modello Asimmetrico della collezione Collezione 1967 di Pomellato, realizzata con 78 diamanti e una rara pietra tanzanite da 55,96 carati, la cui particolarità sta nel taglio irregolare e nelle sfumature blu-viola. Capelli sciolti e lisci, make-up smokey eyes e sorriso stampato sulle labbra: Laura è una vera e propria diva moderna.