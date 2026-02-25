I voti ai look della seconda serata di Sanremo 2026, tutti gli abiti e le pagelle di stile

Ancora tanto nero nella seconda serata di Sanremo 2026, dove le nuove proposte sbagliano i look, Laura Pausini indossa i pantaloni e Achille Lauro illumina il palco con abiti bianchi e gioielli da mille e una notte. Tutti i look e i voti agli abiti di cantanti in gara, conduttori e ospiti.

Seconda serata di Sanremo 2026, si parte con il botto? No, si parte con i soliti look total black (che noia) e tutto sembra un déjà vu di ciò che abbiamo già visto nella precedente puntata. Aprono le danze le nuove proposte con una serie di outfit sbagliati. Anche i "giovani" restano nella comfort zone del completo scuro, qui però si aggiungono tutta una serie di dettagli decisamente out. La seconda puntata del Festival vede la partecipazione di Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo nelle vesti di co-conduttori al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. Quest'ultima sale sul palco con pantaloni scintillanti, mentre Lauro punta sul bianco, aggiungendo al look una regale collana con diamanti, perle e rubini. Ecco tutti i look della seconda serata di Sanremo 2026 con i voti ai look e le nostre pagelle di stile.

Laura Pausini in Giorgio Armani – Voto 6

Per la prima apparizione sul palco Laura Pausini sceglie un look pantaloni di Giorgio Armani iper luccicante, con giacca a coda che riprende le linee di una marsina in stile militare. Carina la scelta del pantalone che rende originale il look. Nulla comunque che ci fa saltare dalla sedia.

Laura Pausini in Giorgio Armani con gioielli Damiani

Gianluca Gazzoli in Emporio Armani – Voto 7 e 1/2

Gianluca Gazzoli sale sul palco per condurre il blocco dedicato alle nuove proposte. Per l'occasione sceglie un elegante smoking Emporio Armani con blazer in velluto. Promosso a pieni voti.

Gianluca Gazzoli in Emporio Armani

Nicolò Filippucci – Voto 5 —

Il cantante è il primo dei giovani a esibirsi e inaugura una lunga onda di nuovi look total black. Qui si gioca con le trasparenze e Filippucci diventa nuovo ambassador del movimento free the nipple. Per noi è no.

Nicolò Filippucci

Blind, El Ma e Soniko – Voto 4

Smanicati, jeans luccicanti, blazer con incrostazioni dorate e stivali in vernice, i cantanti non avrebbero potuto aggiungere altro ai loro look massimalisti. Qui il minimal non è di casa. Per noi è too much.

Blind, El Ma e Soniko

Angelica Bove in Emporio Armani – Voto 5

Completo bianco, con blazer avvitato dagli orli drappeggiati e rever tondi, indossato senza nulla sotto da Angelica Bove. Va bene essere essenziali, qui però abbiamo esagerato con la semplicità. Solo noi, poi, ci siamo accorti che il look è un po' stropicciato?

Angelica Bove in Emporio Armani

Mazzariello in Kenzo – Voto 4 e 1/2

Il look sembra una divisa con giacca abbottonata fino al collo. Non ci siamo.

Mazzariello in Kenzo

Achille Lauro in Dolce&Gabbana con gioielli Damiani – Voto 7

Sono ormai lontani i tempi in cui Achille Lauro ci stupiva con la magnificenza dei suoi quadri composti con costumi ricchi di significato. Ora il co-conduttore punta sulla semplicità del bianco. Qualcosa di "imperiale" però resta è la maxi collana Damiani da vero re.

Achille Lauro in Dolce&Gabbana con gioielli Damiani

Patty Pravo in Simone Folco – Voto 7

Elegantissima in rosso, ci pensa Patty Pravo a portare un po' di colore sul palco della seconda serata di Sanremo. La cantante indossa un lungo abito in velluto su cui (per fortuna) sono ridotti al minimo ricami e altri decori.

Patty Pravo in Simone Folco

Pilar Fogliati in Giorgio Armani Privé – Voto 5 –

Sì, è vero non ci accontentiamo mai! Ci siamo lamentati fin ora per i noiosi abiti neri e adesso bocciamo anche il look colorato dell'attrice. L'effetto lucido dell'abito in stile carta stagnola, e con grossi decori gioiello, non incontra il nostro gusto, purtroppo. E poi quel raccolto tra i capelli, fa tanto matrimonio. Belli i gioielli (di Pomellato)!