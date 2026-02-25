Pilar Fogliati “perde” l’orecchino da oltre 20mila euro sul palco della seconda serata di Sanremo

Pilar Fogliati è la co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo, sul cui palco ha dato prova di essere un’indiscussa regina di stile. Chi ha firmato e quanto costano gli orecchini che ha rischiato di “perdere”?

Pilar Fogliati è la co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, nella quale affianca non solo Carlo Conti e Laura Pausini ma anche Achille Lauro e Lillo. Per l'attrice si tratta della prima volta all'Ariston e non sorprende che fin dalla tradizionale sfilata sulla scalinata sia apparsa non poco emozionata. Sul palco non si è limitata ad annunciare i cantanti in gara, ha anche interpretato alcuni dei suoi personaggi iconici, scherzando con i "compagni di viaggio". L'unico piccolo inconveniente? Ha rischiato di perdere l'orecchino prezioso.

Chi ha firmato gli orecchini di Pilar Fogliati a Sanremo

L'orecchino prezioso che Pilar Fogliati ha rischiato di perdere poco dopo il suo ingresso sul palco sanremese è firmato Pomellato, così come tutti gli altri gioielli che indossa per l'esperienza da co-conduttrice. È in oro rosa con diamanti, fa parte della collezione Iconica ed è perfetto per aggiungere un tocco giovanile ai look da giorno e da sera. Un modello simile in oro 18kt (700/1000) con 206 scintillanti diamanti incastonati sul sito ufficiale della Maison viene venduto al prezzo di 18.600 euro. Quello sfoggiato da Pilar, però, è un pezzo di Alta Gioielleria, dunque è disponibile solo su richiesta (probabilmente a un prezzo molto più elevato, vista la lavorazione artigianale).

Pilar Fogliati con orecchini Pomellato

Pilar Fogliati a Sanremo con l'abito monospalla

Per il debutto a Sanremo Pilar Fogliati si è affidata alla Maison Giorgio Armani, rendendo così omaggio sia alla moda italiana che al compianto stilista. Ha indossato un lungo abito della collezione Privé, un modello in morbida seta in una tinta di viola che sembra metallizzata, con la gonna a campana che cade morbida lungo la silhouette e il bustino con scollatura monospalla arricchita da un ricamo prezioso sulla spalla. Make-up dai toni naturali, acconciatura raccolta con due ciuffi che cadono sui lati del viso e sorriso stampato sulle labbra: Pilar è una vera e propria regina di stile.