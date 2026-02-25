Perché LDA ha indossato un guanto nella seconda serata di Sanremo 2026

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continua la 76esima edizione del Festival di Sanremo, arrivata alla sua seconda serata. Tra i primi big a tornare sul palco dell'Ariston con il loro inedito ci sono LDA e Aka7, che hanno fatto ballare tutti con Poesie clandestine. Come ormai da tradizione fin dalla sfilata sul green carpet, anche questa sera si sono vestiti in coordinato ma per quale motivo il figlio di Gigi D'Alessio ha indossato un guanto?

LDA e Aka7 vestono coordinati a Sanremo

LDA e Aka7 sono tra le coppie più amate di Sanremo 2026: con la loro allegria e la loro grinta sono riusciti a portare una ventata di freschezza sul palco dell'Ariston. Durante la seconda serata si sono vestiti ancora una volta in coordinato con dei look di pelle marrone. Il figlio di Gigi D'Alessio ha optato per un maxi trench abbinato a pantaloni over, camicia e cravatta in tinta, mentre Aka7 ha preferito uno stile più casual con giacca dal mood sportivo con i tasconi sul davanti. Questa sera hanno rinunciato agli occhiali da sole scuri ma sulla mano di LDA è comparso un "misterioso" guanto.

Il guanto è un bonus del Fantasanremo

Il motivo per cui LDA ha indossato un guanto poco prima di arrivare sul palco è molto semplice: è uno degli accessori legati al Fantasanremo, che gli ha permesso di guadagnare 10 punti in classifica. Insieme ad Aka7 il cantante appare "agguerritissimo" sulla questione, basti pensare al fatto che sui social i due hanno postato un album con focus sui loro look della serata, accompagnato dalla didascalia "Codice 02 se volete votare i vostri capitani ( + Bonus )". Insomma, sebbene la coppia non punti al podio sanremese, a quanto pare vuole assolutamente vincere la gara "parallela" più amata del Festival.

“Poesie clandestine”