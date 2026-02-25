Elettra Lamborghini e il look milionario, nella seconda puntata di Sanremo con gioielli da 150mila euro

Elettra Lamborghini è tra i big del Festival di Sanremo 2026, al quale partecipa con il brano Voilà. Al di là degli abiti, a rendere super scintillanti i suoi look sono i gioielli: chi li ha firmati e quanto costano?

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Elettra Lamborghini è una delle grandi protagoniste della 76esima edizione del Festival di Sanremo, a cui partecipa con il brano Voilà. Non è la sua prima volta all'Ariston, anzi, ha già partecipato all'evento in diverse versioni, da quando è stata concorrente nel 2020 con Musica e il resto scompare a quando lo scorso anno ha ricoperto i panni di co-conduttrice. Ora è di nuovo tra i big in gara e, come da tradizione, non rinuncia allo stile esuberante e scintillante che da sempre la contraddistingue. Se sul green carpet era apparsa minimal in total black, sul palco è tornata alle paillettes e ai cristalli. Chi firma (e quanto valgono) i preziosi gioielli che completano i suoi look sanremesi?

Chi firma i gioielli di Elettra Lamborghini a Sanremo 2026

I look degli artisti che calcano il palco di Sanremo non sono fatti solo di abiti sofisticati e custom made ma anche di accessori scintillanti e di lusso. Elettra Lamborghini lo sa bene, visto che fin dall'inizio di questa nuova esperienza ha arricchito la sua immagine con dei preziosi gioielli d'oro e diamanti.

Elettra Lamborghini con la collana di Gioielli del sole

Per lei nessuna Maison super rinomata, ha preferito affidarsi a Gioielli del sole, brand fondato oltre 20 anni fa che affonda le proprie radici nell'antica tradizione orafa Napoletana. Gli orecchini, gli anelli e le collane vengono realizzate da artigiani orafi e maestri incastonatori e sono un perfetto mix di stile, qualità, eleganza e cura del design.

Collier di Gioielli del sole

Tutti i gioielli di diamanti di Elettra Lamborghini al Festival

Sul green carpet sanremese Elettra Lamborghini si è trasformata in una diva moderna con un lungo abito strapless di velluto nero abbinato a un coprispalle di pelliccia. A fare la differenza è stata la collana di Gioielli del sole, per la precisione un collier in oro bianco 18 kt tempestato di diamanti taglio baguette, il suo prezzo? 70.000 euro.

Il look di Elettra Lamborghini nella prima serata

In coordinato, inoltre, ha indossato anche un anello "a spirale", sempre in oro bianco 18 kt con diamanti multi shape (il valore in questo caso è di 30.000 euro). Durante la prima serata, quando ha presentato Voilà con l'abito scintillante di Tony Ward, ha invece sfoggiato un grosso anello Twin Radiance (sempre di Gioielli del sole), contraddistinto da una coppia di fancy yellow taglio goccia e pavé di diamanti sul gambo (prezzo 40.000 euro).

Anello Twin Radiance di Gioielli del sole

Il look di Elettra Lamborghini per la seconda serata sanremese

Per la seconda serata del Festival di Sanremo Elettra Lamborghini ha deciso ancora una volta di brillare, indossando l'abito che aveva "spoilerato" qualche settimana fa sui social. Si tratta di un modello di Haute Couture firmato Tony Ward: è in total silver, ha la gonna lunga in tulle trasparente e un bustier coperto di cristalli con scollatura generosa e appariscenti spalline scultura.

Elettra Lamborghini con Gioielli del sole

Non sono mancati i tacchi alti e i gioielli scintillanti in diamanti e smeraldi, sempre firmati Gioielli del sole. Quanto valgono? Ci sono gli anelli in oro bianco 18 kt, uno con coppia di smeraldi colombiani taglio goccia, contornati da diamanti fancy yellow e pavè di diamanti taglio brillante sul gambo (da 45.000 euro), l'altro con uno smeraldo colombiano taglio goccia e pavè di diamanti taglio brillante sul gambo (da 40.000 euro). Gli orecchini, invece, sono dei pendenti in oro bianco 18kt, incastonati con smeraldi colombiani taglio goccia, e cascata di diamanti taglio brillante. Il loro prezzo? 65.00 euro.