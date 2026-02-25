Achille Lauro conduce Sanremo 2026, nella seconda serata abito bianco e collana di diamanti e rubini

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Achille Lauro è il co-conduttore della seconda puntata della 76esima edizione del Festival di Sanremo e per ricoprire questo inedito ruolo ha puntato tutto su un look candido con un'appariscente collana di diamanti. Se ieri, in occasione del debutto, ad affiancare Carlo Conti era stata solo Laura Pausini, la co-conduttrice di tutte e 5 le serate, oggi a farle compagnia sul palco sono Pilar Fogliati e il cantante. Per quest'ultimo non si tratta della prima volta alla kermesse canora, anzi, è grazie alle svariate esperienze all'Ariston che ha raggiunto il successo, evolvendosi e rinnovandosi anno dopo anno. Nel 2019 fece discutere con l'estetica punk-chic di Rolls Roys, nel 2020 passò alla storia con la tutina dorata di Me ne Frego, nel 2021 si trasformò in opera d'arte con i suoi "quadri performativi" e nel 2021 mixò sacro e profano sulle note di Domenica. La svolta è arrivata lo scorso anno, quando Lauro ha detto addio agli eccessi con la sua Incoscienti Giovani. Ora si reinventa in una nuova e inedita versione, quella di presentatore: cosa ha indossato per il gran ritorno all'Ariston?

Il primo look di Achille Lauro a Sanremo 2026

Achille Lauro è il grande protagonista della seconda puntata del Festival di Sanremo 2026, sul cui palco ha mostrato le sue doti da conduttori e intrattenitore. Da sempre icona fashion glamour e "di rottura", anche in questa occasione è riuscito a dare il meglio di lui in fatto di stile.

Achille Lauro in Dolce&Gabbana

Seguito dal fidato stylist Nick Cerioni, è apparsa in un'eterea versione total white con un completo composto da pantaloni over, giacca monopetto e camicia conn nastro di raso sul petto. Ad arricchire l'outfit sanremese dell'artista sono stati degli scintillanti gioielli Damiani, primo tra tutti l'appariscente collier di High Jewelry della collezione Ode all'Italia decorato con diamanti, rubini e perle. Gli orecchini, invece, sono i mimosa a forma di fiore (da 3.980 euro).

Achille Lauro con gioielli Damiani

Il duetto con Laura Pausini con la spilla sul cappotto

Per duettare con Laura Pausini sulle note di 16 marzo Achille Lauro si è cambiato ma senza rinunciare allo stile da dandy che lo contraddistingue da diversi anni. Ha optato per il total black con pantaloni classici, camicia, cappotto maxi poggiato sulle spalle e guanti. A fare la differenza sono stati i gioielli, sempre di Damiani, dalla spilla in diamanti e zaffiri agganciata al bavero agli anelli scintillanti portati sopra i guanti.