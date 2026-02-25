Sanremo 2026 in diretta, a che ora inizia la seconda serata e la scaletta: cantanti, canzoni e ospiti

In diretta la seconda serata di Sanremo 2026 oggi, mercoledì 25 febbraio, in onda su Rai 1 e RaiPlay dalle 20.40: ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini ci saranno Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo. Stasera si esibiranno solo 15 dei 30 big in gara ma vedremo per la prima volta le sfide tra le 4 Nuove Proposte: Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Blind, El Ma & Soniko e Mazzariello. Ascolti tv in calo di poco più di 2,5 milioni per la prima serata del Festival rispetto all'anno scorso. Sulla Costa Toscana ritroviamo Max Pezzali mentre sul Suzuki stage si esibirà Bresh. La scaletta, annunciata in conferenza questa mattina, della seconda serata minuto per minuto con i cantanti in ordine di uscita.
- L'ordine di uscita dei cantanti per la seconda serata
- La scaletta in pdf
- Il programma della seconda serata
- I co-conduttori e le co-conduttrici della seconda serata
- Gli orari della seconda serata di Sanremo
- La classifica dopo la prima serata
- Cosa è successo martedì 24 febbraio
La scaletta della seconda serata di Sanremo 2026
La scaletta in ordine di uscita dei 15 cantanti in gara, le quattro Nuove Proposte e gli ospiti che saliranno sul palco dell'Ariston durante la seconda serata di Sanremo 2026:
- 20.40 Inizio della seconda serata del Festival
- 20.46 Al via la prima sfida delle Nuove Proposte
- 20.47 canta Niccolò Filippucci con Laguna
- 20.52 si esibiscono Blind, El Ma & Soniko con Nei miei DM
- 20.56 Annunciato il primo finalista delle Nuove Proposte
- 20.58 Inizia la seconda semifinale
- 20.59 Mazzariello sul palco con Manifestazione d'Amore
- 21.04 Angelica Bove canta Mattone
- 21.14 Annunciato il secondo finalista
- 21.15 Si apre il televoto della seconda serata
- 21.17 Patty Pravo si esibisce con la canzone Opera
- 21.26 LDA e Aka7even cantano le Poesie clandestine
- 21.32 Enrico Nigiotti sul palco con Ogni volta che non so volare
- 21.43 Si esibisce sul palco il Coro Anffas
- 21.51 Tommaso Paradiso si esibisce con I romantici
- 21.59 Elettra Lamborghini canta Voilà
- 22.05 Olimpiadi e Paraolimpiadi invernali 2026
- 22.13 Ermal Meta con il brano Stella Stellina
- 22.29 Laura Pausini e Achille Lauro sul palco dell'Ariston con 16 marzo
- 22.37 Levante canta la canzone Sei tu
- 22.43 Bresh si esibisce sul Suzuki Stage
- 22.49 Bambole di Pezza si esibisce con Resta con me
- 23.08 Carlo Conti ricorda i codici del televoto
- 23.11 Chiello canta con Ti penso sempre
- 23.21 J-Ax si esibisce all'Ariston con Italia starter pack
- 23.29 Nayt canta il brano Prima che
- 23.35 Max Pezzali sulla Costa Toscana
- 23.49 Fulminacci si esibisce con Stupida sfortuna
- 00.03 Fedez e Masini cantano Male necessario
- 00.09 Premio alla carriera per Fausto Leali
- 00.18 Dargen D'Amico con la canzone Ai ai
- 00.33 Ditonellapiaga sul palco con Che fastidio!
- 00.43 Omaggio a Ornella Vanoni
- 01.10 La classifica provvisoria della seconda serata di Sanremo 2026
- 01.13 Finisce la puntata
Il coro di Special Festival ospite stasera a Sanremo
Il coro Special Festival dell’Anffas La Spezia, composto da 100 elementi, stasera salirà sul palco dell'Ariston nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Si tratta di un progetto organizzato da Anfass e Special Olympics, con il supporto di Rotary, Lions e altri partner pubblici e privati, che coinvolge numerose persone con disabilità intellettiva e relazionale. La partecipazione rappresenta un modo per valorizzare le persone con disabilità e promuovere inclusione e autodeterminazione.
Stasera vota anche il pubblico da casa per la gara dei big
Per la seconda serata del Festival di Sanremo, in cui si esibiranno 15 dei 30 Big in gara, cambia la modalità di votazione. Martedì 25 febbraio potrà votare il pubblico da casa attraverso il televoto e la giuria delle radio, con un peso rispettivamente del 50% e 50% sul risultato della votazione. Verrà poi annunciata da CCarlo Conti una classifica parziale delle prime 5 posizioni, che è in ordine casuale e non di piazzamento. Per quanto riguarda invece le Nuove Proposte, a votare saranno il televoto (con peso del 34%), giuria della sala stampa, tv e web (con peso del 33% sul risultato) e giuria delle radio (con peso del 33%).
Chi sale sul palco dell'Ariston stasera
Anche la seconda serata del Festival sarà ricca di ospiti e co-conduttori. Ad affiancare Carlo Conti sul palco dell'Ariston ci saranno Achille Lauro, l'attrice Pilar Fogliati e il comico Lillo. Accanto a loro anche Laura Pausini, presenza fissa di tutte e cinque le serate. Per quanto riguarda invece gli ospiti, attese le atlete olimpiche Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi, entrambe vincitrici di medaglie d'oro durante le Olimpiadi di Milano-Cortina. Assente invece Arianna Fontana, a sua volta reduce dall'esperienza olimpica con un oro e un argento, perché malata.
I co-conduttori della seconda serata di Sanremo
Durante la seconda serata di Sanremo 2026, Carlo Conti sarà affiancato sul palco da Laura Pausini, presenza fissa in questa edizione in tutte e cinque le serate. Oltre alla cantante, che ha già fatto il suo debutto nella prima serata, sul palco dell'Ariston ci saranno anche il comico Lillo e Achille Lauro. Il cantante in passato è stato già in gara diverse volte e quest'anno farà un suo personale omaggio alle vittime della strage di Crans Montana, avvenuta la notte di Capodanno. Sul palco dell'Ariston anche l'attrice Pilar Fogliati, ma non è noto ancora con certezza cosa farà sul palco.
Il programma della 76° edizione del Festival di Sanremo
Questa sera, mercoledì 25 febbraio, è il momento della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Sul palco dell'Ariston si esibiranno solo 15 dei 30 Big in gara, come da tradizione, mentre nella prima tutti e 30 gli artisti hanno presentato al pubblico il loro brano inedito. Giovedì 26 febbraio sarà invece il momento dell'altra metà degli artisti: ad annunciare il loro ordine di esibizione sarà Carlo Conti durante la conferenza stampa della mattina. Venerdì 27 febbraio sarà la serata delle cover e dei duetti, che coinvolgerà tutti i cantanti. Infine il gran finale, previsto per sabato 28 febbraio: ancora una volta, così come la serata d'apertura, sul palco della76esima edizione canteranno tutti e 30 gli artisti e verrà proclamato il vincitore.
Sanremo in tv su Rai 1 e su RaiPlay: a che ora inizia e finisce stasera
La seconda serata di Sanremo inizia, come da scaletta, alle ore 20.44 e terminerà alle ore 01.15 circa. Il Festival va in onda in tv su Rai 1 ed è disponibile in diretta streaming anche su RaiPlay in eurovisione.