Sanremo 2026 in diretta, a che ora inizia la seconda serata e la scaletta: cantanti, canzoni e ospiti

Carlo Conti con i co–conduttori della seconda serata di Sanremo 2026

Durante la seconda serata di Sanremo 2026, Carlo Conti sarà affiancato sul palco da Laura Pausini, presenza fissa in questa edizione in tutte e cinque le serate. Oltre alla cantante, che ha già fatto il suo debutto nella prima serata, sul palco dell'Ariston ci saranno anche il comico Lillo e Achille Lauro. Il cantante in passato è stato già in gara diverse volte e quest'anno farà un suo personale omaggio alle vittime della strage di Crans Montana, avvenuta la notte di Capodanno. Sul palco dell'Ariston anche l'attrice Pilar Fogliati, ma non è noto ancora con certezza cosa farà sul palco.